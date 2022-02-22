貨輪大西洋連燒6天　4千名車變廢鐵　福士或失逾1.5億美元

大型貨輪「費利西蒂王牌」（Felicity Ace）2月16日在大西洋起火，當時船上載有約4,000輛福士集團（Volkswagen Group）的豪華汽車。羅素大學集團（Russell Group）21日表示，如船上所有汽車都被燒毀，他們估計福士集團或最少損失1.55億美元。
「費利西蒂王牌」事發時載有總值約4.38億美元的貨物。羅素大學集團稱，估計船上的汽車總值4.01億美元。若船上所有汽車都被燒毀，除福士集團以外的其他汽車公司或總共損失約2.46億美元。
船上載着的福士集團汽車包括福士（Volkswagen）、保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）、賓利（Bentley）、和林寶堅尼（Lamborghini）汽車。
負責營運「費利西蒂王牌」的日本海運公司商船三井表示，預計兩艘配備消防設備的大型拖船於21日早上抵達現場，與已經在船上工作的救援團隊一起射水救火。公司已確認貨輪沒有漏油，船身仍然穩定。
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「費利西蒂王牌」原本正從德國埃姆登（Emden）港口駛往美國羅德島州（Rhode Island）戴維斯維爾（Davisville）一個港口，它在駛至大西洋亞速爾群島（Azores Islands）對開海域時起火。