美常駐聯合國大使：普京為進一步入侵製造藉口　欲重建俄羅斯帝國

美國常駐聯合國大使抨擊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩個州獨立是為進一步入侵製造藉口，並稱普京想回到帝國統治世界的時代。



據美國有線電視新聞網（CNN）2月21日報道，21日晚，在聯合國安理會會議上，美國常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱，普京承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，是為「試圖製造一個進一步入侵烏克蘭的藉口」，普京所謂的俄羅斯軍隊進入這些地區是「維和部隊」的說法是「胡說八道」。

21日早些時候，普京宣布承認烏克蘭親俄領土頓涅茨克和盧甘斯克獨立，並下令向頓巴斯地區派遣軍隊，隨後聯合國安理會應烏克蘭的請求召開緊急會議。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德於2022年2月21日在聯合國總部就烏克蘭問題舉行的聯合國安理會緊急會議後發表聲明。（美聯社)

托馬斯-格林菲爾德說，「我們必須迎接這一刻，我們不能把目光移開。歷史告訴我們，在這種敵意面前睜一隻眼閉一隻眼將是一條代價高昂得多的道路。普京總統正在考驗我們的國際體系。他在考驗我們的決心，看看他能把我們推多遠。」

托馬斯-格林菲爾德是第一個公開回應普京行為的美國高級官員。在普京頒布法令後，美國拜登（Joe Biden）政府宣布，將對這兩個地區的貿易和融資實施新的制裁。托馬斯-格林菲爾德表示，美國22日將採取進一步措施，讓俄羅斯為「明顯違反國際法」的行為負責。

托馬斯-格林菲爾德補充說：「我們必須明確表示，對烏克蘭的攻擊是對每個聯合國成員國的主權和《聯合國憲章》的攻擊，它將會得到迅速和嚴重的後果。」

托馬斯-格林菲爾德說，普京「對烏克蘭做出了一系列令人憤慨的虛假聲明，目的是為戰爭製造藉口，然後立即宣布俄羅斯軍隊進入頓巴斯。」

她說，普京聲稱俄羅斯對100年前俄羅斯帝國的所有領土擁有合法主權，這可能包括芬蘭、白俄羅斯、格魯吉亞和摩爾多瓦等國。

「本質上，普京想讓世界回到過去，回到聯合國之前，回到帝國統治世界的時代。但世界其他地區已經取得了進展。現在不是1919年。現在是2022年了。」「聯合國是建立在非殖民化，而不是再殖民化的原則上的。我們相信，絕大多數聯合國成員國和聯合國安理會都致力於向前發展，而不是倒退。」