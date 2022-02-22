美常駐聯合國大使：普京為進一步入侵製造藉口　欲重建俄羅斯帝國

美國常駐聯合國大使抨擊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩個州獨立是為進一步入侵製造藉口，並稱普京想回到帝國統治世界的時代。
據美國有線電視新聞網（CNN）2月21日報道，21日晚，在聯合國安理會會議上，美國常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱，普京承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，是為「試圖製造一個進一步入侵烏克蘭的藉口」，普京所謂的俄羅斯軍隊進入這些地區是「維和部隊」的說法是「胡說八道」。
21日早些時候，普京宣布承認烏克蘭親俄領土頓涅茨克和盧甘斯克獨立，並下令向頓巴斯地區派遣軍隊，隨後聯合國安理會應烏克蘭的請求召開緊急會議。
托馬斯-格林菲爾德說，「我們必須迎接這一刻，我們不能把目光移開。歷史告訴我們，在這種敵意面前睜一隻眼閉一隻眼將是一條代價高昂得多的道路。普京總統正在考驗我們的國際體系。他在考驗我們的決心，看看他能把我們推多遠。」
托馬斯-格林菲爾德是第一個公開回應普京行為的美國高級官員。在普京頒布法令後，美國拜登（Joe Biden）政府宣布，將對這兩個地區的貿易和融資實施新的制裁。托馬斯-格林菲爾德表示，美國22日將採取進一步措施，讓俄羅斯為「明顯違反國際法」的行為負責。
托馬斯-格林菲爾德補充說：「我們必須明確表示，對烏克蘭的攻擊是對每個聯合國成員國的主權和《聯合國憲章》的攻擊，它將會得到迅速和嚴重的後果。」
托馬斯-格林菲爾德說，普京「對烏克蘭做出了一系列令人憤慨的虛假聲明，目的是為戰爭製造藉口，然後立即宣布俄羅斯軍隊進入頓巴斯。」
她說，普京聲稱俄羅斯對100年前俄羅斯帝國的所有領土擁有合法主權，這可能包括芬蘭、白俄羅斯、格魯吉亞和摩爾多瓦等國。
「本質上，普京想讓世界回到過去，回到聯合國之前，回到帝國統治世界的時代。但世界其他地區已經取得了進展。現在不是1919年。現在是2022年了。」「聯合國是建立在非殖民化，而不是再殖民化的原則上的。我們相信，絕大多數聯合國成員國和聯合國安理會都致力於向前發展，而不是倒退。」