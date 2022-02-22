莫里森就澳洲軍機遭照射發言　北京稱澳方發布虛假訊息

中國外交部2月22日舉行例行記者會，發言人就澳洲軍方巡邏機17日遭中國海軍艦艇激光照射一事再度回應記者提問。



對此，發言人汪文斌首先表示：「昨天我已經表明了中方的立場。中國國防部新聞發言人也介紹了相關的情況。澳方聲明的內容和事實完全不符，是虛假訊息。」

他指出，2月17日，澳洲P-8反潛巡邏機抵中國艦艇編隊周邊空域活動，最近距中方艦艇僅4公里，而且還在中方的艦艇周圍設置有關的聲吶浮標。在與澳軍機相遇的全過程當中，中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。

汪文斌強調，此前澳方曾多次使用偵察機對中方採取挑釁行動。2021年11月還發生澳方的P-8軍機侵入中國西沙群島領空事件，嚴重損害中國主權。中方對此堅決反對，敦促澳方反躬自省，不要散布虛假訊息，不要蓄意挑事。

圖為2021年12月22日，澳洲總理莫里森在堪培拉議會大廈舉行的新聞發布會上發表講話。（AP）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日稱17日事發時，澳軍機是在行使其職權，反駁中國指它飛得太近的說法。

澳洲稱國防軍一架P-8海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）17日飛到北部機場的進場跑道上空時，被一艘中國海軍艦艇以雷射光束照射，機身被照亮，危及人命安全。

莫里森告訴記者稱：「我們的偵察機擁有在專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）飛行且密切注意接近者的權利，很遺憾它們遭到威脅。」

北京稱中國船艦有權在國際海域航行，這一點澳方沒有提出異議。

莫里森稱澳洲軍機當時是在「行使職權」，又重申要求中國解釋。