烏克蘭局勢｜俄羅斯發動「入侵」了嗎？　歐美取態的微妙不同

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），2月22日授權軍隊穿越烏克蘭邊境，進入親俄武裝分子控制的地區時。歐美都稱這是對烏克蘭入侵的開始，超越了紅線，決定對俄羅斯實施制裁。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯的軍隊進入頓巴斯地區：「我們現在看到的，是一個已入侵的國際，正遭受進一步的入侵。」

不過，並非所有人都視這個「入侵」有同等的份量。

圖為2月22日，北約秘書長斯托爾滕貝格在布魯塞爾的新聞發布會上發言。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）在普京宣佈授權軍隊穿越烏克蘭邊境時，白宮最初並未稱期為入侵，今天他稱這為「俄羅斯入侵烏克蘭的開始」。

當被到普京派遣他所謂的維和部隊進入頓巴斯地區，是否構成入侵時，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示：「我不會說這是一次全面的入侵，但俄羅斯軍隊已進入烏克蘭的領土上。」

「入侵」的份量不同

在烏克蘭的局勢上，使用「入侵」這一字十分重要，因這是西方國家決定向俄羅斯實施制裁的根本理由。普京現時授權軍隊進入頓巴斯，受親俄武裝分子控制的地區。儘管局部衝突開始，但雙方未正式開戰，俄羅斯仍未發動「入侵」，佔領更多的土地，推翻基輔政府。

但另一方面，俄羅斯發動「入侵」的意圖是明確的。美國指俄羅斯在邊境部署超過15萬士兵，並把可提供血液的和後勤部隊輸送至邊境，若不是為準備出兵這些行為違反邏輯。聖母大學法學教授、國際法專家奧康奈爾（Mary Ellen O'Connell）表示，任何軍事力量越過國界都是非法的，即使這是稱為「入侵」以外的東西。

美國與北約表明不會派軍直接支援烏克蘭，但已在鄰近北約的國家增派軍隊，以防止俄羅斯趁機攻擊鄰國。不過暫時未有跡象顯示俄羅斯有意在北約的領土上發動戰爭。

斯托爾滕貝格表示，北約有100多戰機處於高度戒備狀態，120多艘軍艦在從北極圈到地中海隨時待命：「所有跡像都表明，俄羅斯計劃對烏克蘭進行全面攻擊。」