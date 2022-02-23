烏克蘭局勢｜俄羅斯友好鄰國　未表態支持承認烏東地區獨立

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日正式承認烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克兩個由親俄分離主義組織控制的地區獨立。但與俄羅斯友好鄰國，暫時未有完全跟隨腳步。



白羅斯外交部22日表示，會對俄羅斯總統普京的行動表示「尊重和理解」，但未有說明明斯克會否跟隨承認所謂的頓涅茨克和盧甘斯克共和國。

正在莫斯科與普京會談的阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在公開講話中未有提及頓涅茨克和盧甘斯克的話題，而是重點放在與俄羅斯的雙邊關係上。

圖為2月22日，阿塞拜疆總統阿利耶夫訪問莫斯科與普京會面。（AP）

與俄羅斯友好的國家亞美尼亞，目前亦未發出公開支持俄羅斯舉動的消息。

另一方面，普京正向前蘇聯的國家保證，他的行動並非要復興蘇聯復活。他在與阿塞拜疆總統阿利耶夫的會談時，表明俄羅斯將試圖恢復其帝國的猜測是「絕對錯誤」。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方將按事情本身是非曲直，同各方保持溝通和應對，再次呼籲各方保持克制，通過談判化解分歧。