美稱尼泊爾若不批准新協議將影響兩國關係　北京：不能搞脅迫外交

據報道，尼泊爾政府把同美國簽署的「千年挑戰計劃」協議（Millennium Challenge Compact，簡稱MCC）提交議會，引發激烈爭議，加德滿都等地爆發大規模群眾抗議活動，美國務院表示尼泊爾不批准MCC將影響美尼關係。對此，中國外交部予以回應。



中國外交部發言人華春瑩在2月23日表示，「我們注意到，此前美國務院發言人表示，如尼泊爾方未能批准MCC，將影響美尼關係。美駐尼泊爾使館又公開表示，MCC的5億美元援助是美國人民給予尼泊爾人民的禮物。我想說的是，『禮物』怎麼可能通過『最後通牒』送出？這樣的『禮物』讓人怎麼接受？這到底是禮物還是潘多拉的盒子？恐怕正像尼泊爾俗語所說，『看起來很好，吃到嘴裏是很難嚼的肉。』」

華春瑩表示，「中方始終認為，國際發展合作應秉持相互尊重、平等相待原則，充分尊重當事國主權和人民意願，不能干涉他國內政，不能附加任何政治條件，不能搞『脅迫外交』，更不能為一已私利損害他國主權和利益。作為尼泊爾的友好近鄰和發展夥伴，中方將一如既往地支持尼人民自主選擇發展道路，繼續為尼經濟社會發展提供力所能及的支持和幫助。」

據歐亞時報（Eurasian Times）網站指，執政聯盟內的部份政黨反對協議，他們主張若然發生爭拗，MCC協議將優先於尼泊爾現有法律，報道又指，當地較親近中國的左派政黨，則不滿MCC協議為美國印太戰略內對抗中國的招數。

中國《環球時報》報道，MCC協議也被指援助款不能用於「違反美國法律或美國政策」、項目美方人員不受尼泊爾法院管轄等，引發巨大爭議。尼泊爾五黨執政聯盟中，目前只有大會黨贊成議會批准MCC協議，其他四黨要求先修改協議。當地爆發針對MCC的示威活動，部份示威者被捕。