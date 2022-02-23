新冠肺炎｜歐盟建議讓已打針旅客免隔離　接種中國疫苗亦能入境

歐洲理事會2月22日公布，他們建議歐盟成員國自3月1日起，批准已接種獲歐盟認可的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的國際旅客因非必要原因入境，而且豁免隔離和病毒檢測。按照建議，接種獲世界衛生組織（WHO）認可疫苗的旅客也符合入境資格，意味包括中國的科興疫苗和國藥疫苗。但這建議沒法律約束力。



根據新建議，在入境歐盟前14至270天內接種過新冠疫苗、或已接種疫苗加強劑的旅客、以及在入境前180天感染新冠肺炎並康復的旅客，可獲豁免隔離和病毒檢測。他們接種的疫苗須獲歐盟或世衛認可，如旅客接種只獲世衛認可、但未獲歐盟認可的新冠疫苗，歐盟成員國可要求他們出示出發前72小時內的病毒檢測陰性證明，以及要求他們隔離。

法國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月4日，民眾在法國里昂附近排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

目前獲歐盟認可的新冠疫苗包括美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物新技術公司BioNTech合作研發的疫苗、美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（University of Oxford）合力研發的疫苗、美國強生公司（Johnson & Johnson）研發的疫苗、以及美國諾瓦瓦克斯公司（Novavax）研發的疫苗。

中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗、中國科興生物（Sinovac）的疫苗、以及印度巴拉特生物技術有限公司（Bharat Biotech）的疫苗已獲世衛認可，但未獲歐盟認可。

歐盟成員國也可要求新冠肺炎康復者出示病毒檢測陰性證明。惟6歲以下、有成人陪同的兒童可獲豁免隔離和病毒檢測。