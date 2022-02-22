第五波疫情・第三針｜還要打幾多劑新冠疫苗才夠？專家有答案

全球新冠肺炎疫情繼續延燒，各國積極執行疫苗接種計劃，去年底Omicron變種病毒來勢洶洶時，甚至紛紛開打第四劑，不過也有多數人憂心，究竟間隔多久自己就必須接種新的疫苗？現在則有研究顯示，非高風險族群的一般民眾，最多僅需接種3劑就能免於重症、死亡風險。



《紐約時報》引述15日發表的最新研究顯示，第3劑接種輝瑞BNT（復必泰疫苗）、莫德納mRNA疫苗，能夠讓接種者產生更多種類的抗體，足以應對絕大多數的變種病毒。

賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）免疫學研究所長惠利（John Wherry）也表示，65歲以上染疫風險較高的年長者，可能得以從第4劑疫苗中受益，但對多數人來說或許沒有必要。

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值得注意的是，過去一個月至少有4項研究顯示，接種BNT、莫德納、強生與Novavax任一品牌疫苗之後所產生的「T細胞」，抵禦Omicron的效力達到8成，鑑於Omicron變異極大，預估T細胞日後也能對各種變異株發揮強大效用。

其實早在2003年SARS爆發之後，科學家就做過類似研究，當時研究結果也與現在相同，T細胞能夠記住疾病並持續摧毀病毒，時間可長達數十年之久。因此，雖然接種疫苗4個月後抗體就會下降，不過只要T細胞仍存在，就能有效對抗病毒，大幅降低重症、死亡風險。

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