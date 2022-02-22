新冠疫苗｜復必泰對幼童效用不佳？　或與幼童免疫系統有關

美國食品及藥物管理局（FDA）決定延遲批准輝瑞（Pfizer）藥廠，在5歲以下幼童使用復必泰新冠疫苗，原因是疫苗似乎無法在幼童取得理想防禦效果。除了因為幼童的數據較少外，有認為這與幼童的免疫系統有關。



美國《華爾街日報》引述消息人士指出，FDA與輝瑞公司一致認為，要等待更多的數據，以評估疫苗的有效性。美國目前僅5歲以下的幼童還未獲批准接種疫苗，隨着Omicron變種擴散，幼童感染的數字逐步增加，成為潛在最大弱勢群組。

圖為12月18日，德國科隆一間疫苗中心，正為兒童準備接種新冠疫苗。（Getty）

輝瑞在兩個方面研究疫苗效果，第一是在臨床實驗者上檢查在接種後體內抗體的數量，第二是觀察接種者有否受到新冠肺炎感染。報道指出，初期研究顯示在應對Delta變種病毒株時，疫苗對幼童的有效率約為50%。

同時消息指出，輝瑞取得了好壞參半的數據結果：在 6 個月至 2 歲的兒童中，疫苗產生的免疫反應與在年輕人身上看到的相當，但在 2 至 4 歲的兒童中卻沒有。有專家指出，這可能與兒童的免疫系統未成熟有關。

先天免疫力較強 但後天的則較弱

免疫系統分成為先天免疫及後天免疫系統，幼童的後天免疫系統並不成熟，除因為他們未有接種更多的細菌病毒讓身體「學會」應對外來入侵者，免疫反應速度也可能更晚，導致主要誘發後天免疫反應的疫苗效果降低。

不過幼童體內先天免疫較成年及老齡人優秀，耶魯大學免疫生物學和內科醫學教授赫羅德（Kevan Herold）表示，從研究中會發現幼童在激發先天免疫蛋白質和細胞會更多，有助對抗新冠病毒。以致幼童在感染新冠病毒後，一般只會顯現輕微甚至無病徵。

圖為2021年11月，美國維珍尼亞州一間疫苗接種中心，正為兒童接種新冠疫苗作測試。（Getty）

「請將免疫系統想像成中世紀的堡壘。先天免疫的反應，包括幫助捕獲有害微生物的鼻和喉嚨中的粘液，就像護城河一樣，將攻擊者拒之門外。」「至於後天免疫苗包括T細胞和B細胞，他們有如在堡壘內準備戰鬥的士兵。」赫羅德稱後天免疫需要更長時間啟動和反應，但可以記住過去入侵者的特定弱點。

但當病毒突破先天免疫防線，幼童較弱的後天免疫力或會成為漏洞，讓病情惡化成重症。這解釋了為何幼童雖然天生較少引發新冠重症，但依然有這機率發生，而且當發生時相當致命。