韓國大選｜幕僚指尹錫悅欲擴大部署薩德　「重置」中韓關係

距離2022年韓國總統選舉僅剩14天時間，目前在民調領先者為最大在野黨總統候選人尹錫悅，他的幕僚接受英媒訪問時稱，尹錫悅擬增加購買「薩德」（THAAD）反導彈系統的計劃，雖有可能遭遇中國實施經濟報復，但這將為「重置」緊張外交關係提供機會。



英媒23日報道，尹錫悦的最高外交政策顧問金成漢同時表示，朝鮮可能恢復武器試驗，但他的團隊力求制定一個路線圖，如果平壤採取具體行動實現無核化，將為朝鮮迅速帶來重大利益。

韓國將於3月9日舉行總統大選，尹錫悅是韓國最大在野黨國民力量黨的總統候選人，目前在與執政黨共同民主黨候選人李在明的激烈競爭中領先。

金成漢表示，尹錫悅不僅尋求廢除現任文在寅政府對中國的「三不」承諾，還將購買新的「薩德」系統，部署在更靠近首爾的地方。現有的六套攔截系統部署在星州空軍基地。

韓國前外長康京和2017年在任時曾在國會講述「三不原則」，即不增加部署薩德、不參與美國主導的全球導彈防禦系統、不建立涉及日本的三邊軍事聯盟，當地反對派則批評這是為了安撫中國。