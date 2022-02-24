烏克蘭局勢｜美國制裁北溪2號　拜登：減少對俄羅斯能源的依賴

美國總統拜登（Joe Biden）2月23日宣布，因應烏克蘭局勢，華府決定與德國聯手制裁北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道。



白宮的聲明指，美國及德國政府22日進一步密切討論後，柏林政府宣布停止北溪2號的認證， 拜登23日下令華府向北溪2號及其公司高層實施制裁。他表示這只是首批針對俄羅斯在烏克蘭行動的制裁措施之一，並強調如果莫斯科將局勢升溫，美國不會猶豫推出更多措施。

拜登認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的行為令全世界提供良好契機，減少對俄羅斯能源的依賴，另覓其他類型的能源。拜登同時感謝德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的密切合作，持續向俄羅斯問責。

《衛報》指，拜登曾以憂慮與德國關係為由，阻止美國國會通過的對北溪2號制裁，但在朔爾茨決定暫停該計劃的認證後，為拜登的決定清除障礙。

另外歐盟同日較早時公布制裁俄羅斯的名單，當中包括防長紹伊古（Sergei Shoigu）、外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）、普京的幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino），海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），以及《今日俄羅斯》（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）等。制裁措施包括凍結他們的資產和禁止踏足歐盟成員國等。