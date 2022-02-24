烏克蘭局勢｜馮德萊恩：將對俄推新制裁　凍結俄羅斯在歐盟資產

撰文：李秀坤
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在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日發表關於在頓巴斯地區展開特別軍事行動的講話後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日發文表示，稍後將推出新的大型、具針對性的制裁方案。

2月24日，馮德萊恩表示制裁將針對俄羅斯經濟的戰略部門。

她又稱，制裁將凍結俄羅斯在歐盟的資產，並停止讓俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。

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