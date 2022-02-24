烏克蘭局勢｜馮德萊恩：將對俄推新制裁　凍結俄羅斯在歐盟資產

在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日發表關於在頓巴斯地區展開特別軍事行動的講話後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日發文表示，稍後將推出新的大型、具針對性的制裁方案。
2月24日，馮德萊恩表示制裁將針對俄羅斯經濟的戰略部門。
她又稱，制裁將凍結俄羅斯在歐盟的資產，並停止讓俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。
The sanctions will target strategic sectors of Russia’s economy.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022
We will freeze Russian assets in the EU and stop access of Russian banks to our financial market.⁰
This is designed to take a heavy toll on the Kremlin’s ability to finance war. pic.twitter.com/Gjz2jDlzM4
俄烏局勢｜歐盟召開東部夥伴關係峰會 馮德萊恩：準備好擴大制裁Omicron︱馮德萊恩：歐盟應考慮強制民眾接種疫苗歐盟公布「全球門戶」計劃被指針對中國 馮德萊恩：連繫世界潘朵拉文件｜歐盟前委員上榜 馮德萊恩承認打擊逃稅措施仍不足夠