潘朵拉文件｜歐盟前委員上榜　馮德萊恩承認打擊逃稅措施仍不足夠

國際調查記者同盟（ICIJ）於10月4日公開的「潘朵拉文件」（Pandora Papers），曝光多國政要及富豪，利用離岸公司隱瞞資產及避稅，其中包括歐盟委員會成員。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4日表示，歐盟須採取更多措施打擊逃税。



正在外訪芬蘭的馮德萊恩表示，歐盟擁有世上最高的稅收透明度標準，但事件表明這仍不足夠，歐盟須採取更多措施。

潘朵拉文件曝光的人物中，包括數名歐盟委員會成員，其中一人是前歐盟消費者政策專員達利（John Dalli）。達利任職時捲入煙草商賄賂醜聞後，於2012年辭職。文件指他於2006年利用英屬維爾京群島設立空殼公司，但未曾申報。

圖為10月4日，巴拿馬同名首都，巴拿馬是其中一個被利用逃稅的地方。（Reuters）

儘管在大多數國家或地區，持有離岸資產或成立空殼公司並不違法，但對於推動打擊逃稅及反腐運動的人來說，捲入醜聞令人尷尬。

馮德萊恩表示，歐盟針對濫用空殼公司提案年底將會到期，強調歐盟將為「仍然存在的明顯問題提供答案」。