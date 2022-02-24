外媒：俄羅斯炮擊釀至少8死9傷　烏克蘭官員指或數百軍人陣亡

英媒2月24日引述烏克蘭內務部長的一名顧問稱，俄羅斯炮擊初步造成至少8人喪生，9人受傷。另有美媒引述烏克蘭內政部一名高級官員指，數以百計的烏克蘭軍人或已陣亡。



這名顧問稱，首都基輔（Kyiv）布羅瓦雷（Brovary）1死1傷。英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭警方稱，俄羅斯武裝部隊襲擊敖德薩（Odessa）附近波多利斯克（Podolsk）一個軍事部隊，6死7傷，19人下落不明，另有1人在馬里烏波爾（Mariupol）喪生。

烏克蘭局勢：圖為2月24日，基輔遭俄羅斯砲擊後，烏克蘭警方到場調查砲擊造成什麼後果。（AP）

《華爾街日報》24日報道，據烏克蘭內政部一名高級官員認為，數以百計的烏克蘭軍人或已死於俄羅斯空襲。

俄羅斯衛星通訊社24日引述國防部稱，高精度武器正讓烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空部隊失去戰鬥能力。報道亦指，俄羅斯武裝力量未向烏克蘭城市發起任何導彈、航空兵或火炮打擊。

央視稱，據烏克蘭緊急情況部消息，烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀。