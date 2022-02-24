烏克蘭局勢｜拜登制裁俄羅斯　禁用SWIFT會是真正「迎頭痛擊」？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動，除了烏東炮聲隆隆，烏克蘭多處亦有轟炸及起火的情況。美國總統拜登（Joe Biden）2月22日公布部份對俄制裁措施，而美方也有可能再公布更多新措施，包括禁止俄方使用環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的金融網絡，此舉對或許真的會戳到俄羅斯的痛處。



環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的金融網絡容許各國金融機構交換報文，從而完成交易。美國和歐洲盟國可以禁止俄羅斯使用SWIFT金融網絡，這將令俄羅斯無法進行大量國際金融交易，包括收取出口石油和天然氣所得的利潤，它們佔俄羅斯國家收入的逾40%。因此這項制裁將可即時打擊俄羅斯經濟，亦造成長期影響，但此舉也將傷害到眾多其他經濟體，包括美國自己與德國等。

西方國家在2014年也曾威脅禁止俄羅斯使用SWIFT。俄羅斯前財政部長、普京親信庫德林（Alexei Kudrin）當時估計，此舉或可在1年內導致俄羅斯的國內生產總值（GDP）減少5%。

拜登：圖為2022年1月19日，美國總統拜登在白宮出席記者會。（AP）

俄羅斯一旦被禁用SWIFT，將難以找到可取代它的金融網絡。俄羅斯銀行（Bank of Russia）自2014年起營運自己推出的金融訊息系統，讓國內和國外的銀行使用。但那金融訊息系統只有約400用家。

俄羅斯：圖為俄羅斯國防部2022年2月19日發布的照片，顯示俄羅斯軍人在白羅斯參加軍事演習。（AP）

制裁金融機構

美國2月22日宣布，制裁俄羅斯國營的俄羅斯對外經濟銀行（Vnesheconombank）和俄羅斯工業通訊銀行（Promsvyazbank），以及它們的子公司。華府會凍結它們在美國的資產、禁止美國個人和企業與它們進行交易、將它們排除在全球金融系統之外、禁止它們使用美元交易。

華府指，這兩間銀行和子公司總共持有超過800億美元的資產，並為俄羅斯國防和經濟發展提供資金。

美國稱，美方有可能推出更多制裁措施，俄羅斯金融服務領域的任何機構都有機會成為制裁目標。

透過債券市場實施制裁

美國為限制俄方籌集資金的能力，已於2021年禁止美國金融機構直接透過國家機構購買俄羅斯政府債券，惟這項禁令不涵蓋二級市場的交易。

華府2月22日公布，禁止美國個人和企業透過二級市場參與俄羅斯主權債券的交易。

普京：圖為2022年2月21日，俄羅斯總統普京在莫斯科發表講話。（AP）

制裁俄方精英

美國2月22日決定制裁俄羅斯工業通訊銀行行政總裁弗拉德科夫（Petr Fradkov）、俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Aleksandr Bortnikov）、博爾特尼科夫的兒子丹尼斯（Denis）、俄羅斯前總理基里延科（Sergei Kiriyenko）、他的兒子弗拉基米爾（Vladimir）、以及他們的家人。

美方稱，他們和家人直接受益於他們與俄政府的聯繫。