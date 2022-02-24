烏克蘭局勢｜中國外交部：應避免地區緊張影響全球能源安全

俄羅斯2月24日宣布對頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動，導致全球能源供應受威脅。中國外交部發言人華春瑩2月24日稱，各國應避免讓地區局勢緊張影響全球能源安全，只有當局勢穩定下來時，才能防範外溢效應（Spillover Effect）。



華春瑩在外交部新聞發布會上，被問到中國是否會釋放戰略石油儲備。

華春瑩表示，真正負責任的國家都應採取負責任的行為，以共同維護全球的能源安全，維護全球供應鏈和產業鏈的安全穩定，避免因地區局勢緊張，影響國際能源市場的安全和穩定。

有記者24日指，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，中國應尊重國家主權和領土完整原則，中方有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上作出讓步。記者要求中方評論他的言論。華春瑩說，關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒資格來告訴中方怎樣做，對於國家主權和領土完整，中國人民有特別真實而深刻的理解和感受。

華春瑩23日指，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化，中方的表態符合中方一貫堅持的推動對話協商解決地區問題的立場。她稱中方認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。