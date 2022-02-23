被問中國會否制裁俄羅斯　外交部：制裁解決問題嗎？

烏克蘭局勢惡化，美國聯手盟國再制裁俄羅斯，針對記者提問「中國是否會制裁俄羅斯」，中國外交部發言人華春瑩2月23日作出回應。
華春瑩23日主持例行記者會，有法新社記者提問說，一些國家和國際組織對俄羅斯實施制裁，詢問中方會否這麼做。
華春瑩回應稱「你顯然是對中國政府的政策缺乏基本的了解。」華春瑩介紹稱，中國政府的立場是，中方認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。
她說，根據美國財政部自己公布的數據，在過去20年裏，美國實施的制裁數量比以前增長了10倍，2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過了100多次。
華春瑩反問說：「但是我們大家可以心平氣和的去想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」
華春瑩表示，中方希望有關方面能夠認真思考，努力通過對話和協商來解決問題。華春瑩最後警告稱，美方不得損害中方正當權益。
她說：「我還想指出，美國等一些國家的單邊非法制裁，已經給相關國家的經濟和民生造成了嚴重的困難。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當的權益。」
2月21日，俄羅斯總統普京簽署法令，宣布承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」。此後，美國、歐盟、日本、澳洲與加拿大紛紛宣布對俄羅斯的新制裁措施。