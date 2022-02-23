被問中國會否制裁俄羅斯　外交部：制裁解決問題嗎？

烏克蘭局勢惡化，美國聯手盟國再制裁俄羅斯，針對記者提問「中國是否會制裁俄羅斯」，中國外交部發言人華春瑩2月23日作出回應。



華春瑩23日主持例行記者會，有法新社記者提問說，一些國家和國際組織對俄羅斯實施制裁，詢問中方會否這麼做。

華春瑩回應稱「你顯然是對中國政府的政策缺乏基本的了解。」華春瑩介紹稱，中國政府的立場是，中方認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。

2022年2月22日，德國柏林一名男子手持海報參加在俄羅斯駐德國大使館附近舉行的示威活動，抗議俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級。（美聯社）

她說，根據美國財政部自己公布的數據，在過去20年裏，美國實施的制裁數量比以前增長了10倍，2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過了100多次。

華春瑩反問說：「但是我們大家可以心平氣和的去想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」

華春瑩表示，中方希望有關方面能夠認真思考，努力通過對話和協商來解決問題。華春瑩最後警告稱，美方不得損害中方正當權益。

2022年2月22日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮東廳就烏克蘭問題發表講話。（AP）

她說：「我還想指出，美國等一些國家的單邊非法制裁，已經給相關國家的經濟和民生造成了嚴重的困難。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當的權益。」

2月21日，俄羅斯總統普京簽署法令，宣布承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」。此後，美國、歐盟、日本、澳洲與加拿大紛紛宣布對俄羅斯的新制裁措施。