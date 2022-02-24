烏克蘭局勢｜北京：中國無意仿效美國的小圈子做法

俄羅斯2月24日宣布對頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動。中國外交部發言人華春瑩2月24日說，美國暗示俄羅斯是因為有中國在背後支持才行動，相信俄方聽到這種說法後會很不高興。她指中國也無意仿效美國的小圈子做法。



華春瑩表示，俄羅斯是聯合國安全理事會的常任理事國，是獨立自主的大國，俄方完全基於自身的判斷和他們國家的利益，獨立自主地制定和實施自己的外交和戰略。

她指中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎之上，跟美方以意識形態劃線，拉幫結夥地建立「小圈子」和「集團政治」，製造對抗和分裂的做法，有着根本的和性質上的不同。

她表示，對於那種非友即敵的冷戰思維和拼湊的所謂「同盟」和「小圈子」的做法，中方不感興趣，也無意仿效。

華春瑩建議美方再仔細和認真地閲讀一下《中俄聯合聲明》。她表示，中俄加強戰略溝通協調，堅定維護聯合國在國際事務中發揮核心協調作用，堅定維護包括聯合國憲章宗旨和原則在內的以國際法為基礎的國際秩序，恰恰是負責任的表現，是維護國際戰略安全與穩定的積極因素。