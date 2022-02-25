持續更新｜俄續揮軍烏克蘭　奧地利：歐盟商定制裁普京與拉夫羅夫

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對烏克蘭東部頓巴斯採取特別軍事行動，但首都基輔以及哈爾科夫、馬里烏波爾、第聶伯羅和敖德薩的機場、軍事基地和關鍵基礎設施遭受導彈襲擊。



來到25日，即俄軍攻烏第二天，俄軍兵分至少三路攻烏。烏克蘭國防部證實俄軍已開進首都基輔。市內爆炸聲和槍聲頻傳，烏克蘭軍方奮力抵抗俄軍進襲。烏克蘭總統澤連斯基重申稱不會去國，並邀請俄羅斯總統普京重返談判桌。



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2301 俄羅斯衛星通訊社報道，普京提議烏克蘭軍方「奪權」，因相信與他們會更容易談判。

2250 俄羅斯外交部表示，俄烏談判工作隨時可以開始。

2235 普京和習近平25日下午通電話後，克里姆林宮表示，兩人的交談友好而具有建設性，表現出一致的原則立場，兩人指不容許使用非法制裁來實現個別國家的自利目標。克宮的新聞稿又指，雙方準備在聯合國進一步密切協調和互相支持。

2226 奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）表示，歐盟將凍結普京與拉夫羅拉在歐盟的銀行戶口，但不會祭出旅遊禁令，「因為我們希望保留談判的可能性，以結束在烏克蘭的暴力事件」。

2217 俄羅斯衛星通訊社報道，奧地利總理表示，歐盟成員國商定把俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫列入制裁名單。此前英媒報道，歐盟計劃推動凍結普京和拉夫羅夫在當地資產的制裁方案。

2148 俄羅斯外交部：俄羅斯外長拉夫羅夫將於2月28日至3月1日訪問日內瓦，參加聯合國人權理事會會議。

2146 據澳洲廣播公司（ABC），25日晚開始，烏克蘭西部城市利沃夫實施宵禁，該市市民如果想在當晚22時至次日早上6時在街道上走動，需出示通行證。

2134 烏克蘭總統澤連斯基在Twitter發文稱，烏克蘭已收到瑞典的軍事、技術和和人道援助。他對瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表達謝意，並呼籲稱一同建立反普京聯盟。

Sweden provides military, technical and humanitarian assistance to Ukraine. Grateful to @SwedishPM for her effective support. Building an anti-Putin coalition together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

2140 知情人士透露，歐盟計劃推動凍結俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫資產的制裁方案。

英媒引述三位知情人士報道，歐盟外長們計劃在當地時間25日下午批准該制裁方案，以及針對俄羅斯銀行和工業的一些措施。

報道稱，普京和拉夫羅夫即使面對制裁，出行也將不受限，從而顯示歐盟願意通過外交途徑化解烏克蘭危機。

另據彭博社報道，普京的身家細節一直是個謎。根據普京個人最新財務資料顯示，他不擁有任何資產，年收入約1000萬盧布，有三輛汽車和一個公寓單位。

2127 俄媒引述克里姆林宮指，俄羅斯總統普京與敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）通電話，巴沙爾表示堅定支持俄方展開旨在防衛頓巴斯的特別軍事行動。

2110 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普京已準備派出由高層官員組成的代表團，前往白羅斯首都明斯克與烏克蘭談判，他稱代表團將包括國防部、外交部和克里姆林宮的代表。

佩斯科夫稱「今天烏克蘭總統澤連斯基宣布準備好討論烏克蘭的中立地位。俄羅斯總統普京一開始就表示，此次行動目的是幫助盧甘斯克人民共和國和頓涅茨克人民共和國，包括通過對烏克蘭非軍事化和去納粹化的途徑，而這個其實就是中立地位的一個不可分割組成部分。」

2106 天主教教宗方濟各與俄羅斯駐教廷大使會面，梵蒂岡發言人稱，教宗表達他對戰爭的關注，與俄大使會面逾1.5個小時。

2058 俄羅斯衛星通訊社報道，俄方準備派代表團前往明斯克，與烏克蘭談判。

2057 俄羅斯國防部指，俄武裝力量部隊已封鎖烏克蘭城市切爾尼戈夫（Chernigov）。該市位於基輔以北。

2056 俄羅斯國防部批評基輔使用與恐怖份子同樣的手法，利用平民作護盾。俄方又批評美國中央情報局（CIA）、美國防部指導烏軍如何在住宅區域設置多管火箭炮（MRL），以挑起俄軍開火回應。

2049 俄羅斯國防部表示，俄聯邦武裝力量在基輔郊區的機場地區成功實施空降行動，又指烏克蘭特種部隊成員中超過200名「民族主義者」被消滅。

2034 據塔斯社援引烏克蘭國防部：烏克蘭東部的分裂勢力在俄羅斯軍隊的支持下攻擊烏克蘭軍隊陣地。

2033 俄羅斯國防部：俄軍控制了基輔附近的機場，有傘兵着陸。

2032 法媒稱烏軍成功在基輔街上阻擋俄軍入侵。

2027 據塔斯社援引俄羅斯國防部：俄羅斯軍方已從西側封鎖了基輔

2026 F1聲明：F1方程式取消了2022年俄羅斯大獎賽。

2024 歐洲理事會主席米歇爾告訴烏克蘭總統澤連斯基，繼昨天達成第二次制裁協議後，歐盟正在着手對俄羅斯的第三波制裁。

2003 俄羅斯外交情報局局長：烏克蘭唯一的出路是保持中立。

2001 烏克蘭總統澤連斯基呼籲俄羅斯總統普京坐下來就停止戰爭進行會談。澤連斯基周五在電視講話中稱，「我想再次向俄羅斯總統表示：烏克蘭各地都在發生了戰鬥。讓我們坐下來進行會談，以停止傷亡數字的增加。」

1954 烏克蘭總統澤連斯基：烏克蘭全境已陷入戰火之中。

1937 俄羅斯天然氣工業股份公司表示，與中國石油天然氣集團討論了通過遠東線路供應俄產天然氣項目的實施問題。

1934 中國國家主席習近平2月25日下午同俄羅斯總統普京通電話。

普京在通話中介紹烏克蘭問題的歷史經緯以及俄羅斯在烏東部地區採取特別軍事行動的情況和立場，表示美國和北約長期無視俄羅斯合理安全關切，一再背棄承諾，不斷向東推進軍事部署，挑戰了俄羅斯戰略底線。俄方願意同烏方開展高級別談判。

習近平指出，近期，烏克蘭東部地區局勢急劇變化，引起國際社會高度關注。中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場。要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。中方願同國際社會各方一道，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

1903 美國有線新聞網絡（CNN）指，爭奪烏克蘭首都基輔控制權的戰鬥仍在進行中，在基輔當地時間25日早上，防空警報聲響徹整個城市。烏克蘭國防部之前指俄軍已進入奧博隆區（Obolon），該處距離基輔市中心僅數英里。

1858 頓涅茨克負責人稱，該地區將需要莫斯科的財務援助，並暗示與俄羅斯建立更密切的關係。

1856 烏克蘭國防部聲明指，在基輔地區向後備役軍人分發約1.8萬支槍，又稱之後還會有更多武器。

1850 俄羅斯外長拉夫羅夫表示，只要烏克蘭軍放下武器，俄羅斯隨時準備展開談判。

1822 俄羅斯外長拉夫羅夫：烏克蘭總統澤連斯基說他準備討論烏克蘭的中立地位時撒了謊。

1813 烏克蘭國防部於香港時間下午25日證實，俄羅斯軍隊已開進基輔。Twitter上流傳的影片可見，基輔北部奧博隆區（Obolon）居民拍下疑似俄軍軍車在街上行駛的畫面。

奧博隆區距離國會及市中心等僅9公里，該區是人口密集的住宅區。

當地時間早上10時，烏副國防部長在Twitter推文稱，敵軍已在該區活動。

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

1740 烏克蘭總統辦公室顧問稱，烏克蘭想要和平，如談判仍然可行，就應該舉行談判。他稱，如果莫斯科方面表示願意談判，包括關於中立地位的談判，烏方並不害怕。

1738 據俄羅斯衛星網：在烏克蘭局勢緊張之際，歐足聯將歐洲冠軍聯賽決賽舉辦地點從俄羅斯轉移至法國。

1727 據國際文傳電訊社：俄羅斯上議院議長稱，俄羅斯已準備對西方實施制裁，以打擊西方的弱點。

1722 俄羅斯外長拉夫羅夫：俄羅斯不能對「頓涅茨克人民共和國」、「盧甘斯克人民共和國」的求助無動於衷。他稱：西方完全支持烏克蘭當局破壞明斯克協議。

1720 烏克蘭基輔響起防空警報。

1719 烏克蘭基輔附近的政府區域傳出槍聲。

1709 當地時間25日清晨，英國首相約翰遜與烏克蘭總統澤連斯基通電話。約翰遜向澤連斯基表達對俄烏衝突中遇難者的深切哀悼，並承諾未來幾天將繼續向烏克蘭提供進一步的支持。

1709 美國太空網2月25日報道稱，美國太空總署（NASA）表示，美國對俄羅斯新的制裁不會危及國際太空站的運行。「NASA繼續與包括俄羅斯國家航天公司在內的所有國際合作夥伴合作，確保國際太空站的持續安全運行。」

NASA稱，美俄兩國在太空領域的民間合作，特別是在國際空間站方面的合作，將繼續下去。「我們沒有計劃改變該機構對在軌和地面站運行的支持。」

1707 俄新社報道，烏克蘭總統辦公室官員稱，烏克蘭存在汽油短缺等問題。

1659 烏克蘭國防部在Twitter上發文表示，「敵人」位於市中心基輔議會以北約9公里的奧博隆區（Obolon），呼籲當地民眾自製汽油彈反擊，同時建議其他民眾尋求掩護，不要離開房屋。奧博隆區與基輔相距僅6公里。

1642 在25日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，中方反覆呼籲和平解決烏克蘭問題，但有關當事方充耳不聞，烏克蘭依然遭遇了導彈和火箭彈襲擊。這是不是表明，中方的外交努力作用有限？對此，中國外交部發言人汪文斌表示，當前形勢下政治解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上，中方希望有關當事方保持冷靜和理性，致力於根據《聯合國憲章原則》，通過談判和平解決有關問題。中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

1642 在25日舉行的外交部例行記者會上，有記者提問，中方是否會承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」？對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，烏克蘭問題有着複雜的歷史經緯和現實因素，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化。中方希望有關方面根據《聯合國憲章》宗旨和原則，致力於通過談判化解分歧，解決各方的合理關切，避免局勢繼續升級。

1636 俄羅斯衛星網：俄羅斯外長拉夫羅夫將在莫斯科與「盧甘斯克共和國」官員討論相互開放大使館的問題。

1605 俄羅斯國防部：150多名烏克蘭士兵在敵對行動中放下武器投降。

1603 俄羅斯國防部稱已經摧毀118個烏克蘭軍事基礎設施，以及將部署傘兵幫助保護切爾諾貝爾核電站。

1559 烏克蘭內政部官員：俄羅斯在過去24小時內襲擊33個民用地點，兩兒童死亡。

1554 位於基輔西北方向25公里的戈斯托梅利軍用機場發生激烈交火。

1530 烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內表示，烏軍正在切爾尼戈夫市及該市周邊地區抵禦俄軍突破。切爾尼戈夫市為烏北部切爾尼戈夫州首府，比鄰基輔州，軍事戰略地位重要。

1529 英國國防部長華禮士：我們的觀點是，認為俄羅斯打算「全面入侵」烏克蘭。他稱：我們認為俄羅斯並沒有將任何一個它的主要目標「拿下」。他稱我們估計俄羅斯已經損失了超過450名人員。

1525 烏克蘭國防部副部長漢娜・馬里亞爾表示，俄羅斯武裝力量正快速向烏克蘭首都基輔推進。

1521 烏克蘭副防長稱，有俄軍穿上烏軍服裝，取得烏軍軍車，然後正在開進基輔的路上。

1502 美國《新聞周刊》25日稱俄羅斯坦克和烏克蘭士兵在Ivankov發生衝突。烏克蘭軍方炸毀該鎮附近的一座橋樑，阻止俄軍前進。

隨着俄軍25日的推進，首都基輔的戰鬥似乎愈演愈烈，25日早些時候在該市或週邊地區的人有幾次爆炸、槍聲和導彈襲擊的報告。

基輔郊區的一個機場也在發生戰鬥，如俄羅斯軍隊攻佔它，它可能成為俄軍進入基輔的跳板。

一名烏克蘭官員稱該國首都遭到巡航或彈道導彈襲擊。據美國高級官員稱，俄羅斯軍隊現在距離基輔約約32公里。

自24日俄軍行動開始以來，烏克蘭一直試圖從三個不同戰線——該國的北部、南部和東部——抵禦俄軍入侵，那些地方一直是戰事最激烈地區之一。

俄羅斯軍隊已控制位於烏克蘭最北部的切爾諾貝爾核電廠。它接近白俄羅斯邊境，距離基輔僅93公里。美國稱烏克蘭士兵在那裏被脅持為人質。

1453 烏克蘭總統澤連斯基：請求東歐北約成員國提供國防援助。他稱，我們必須讓俄羅斯坐到談判桌前。

1453 烏克蘭國防部副部長：基輔正在遭受導彈襲擊。今日稍晚時料進入基輔市郊。

1452 烏克蘭正式要求土耳其限制俄軍艦通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。

1425 荷蘭媒體BNO News：基輔發出警告稱可能存在空襲，敦促民眾躲入防空洞。

1420 英國《電訊報》25日稱，隨着俄軍持續推進，與烏軍的交戰已來到首都基輔市郊。

1410 烏克蘭國防部副部長：俄羅斯軍隊今天可能會進入基輔郊外的地區。

1350 烏克蘭內務部部長顧問格拉先科25日表示，俄羅斯國防部當天的作戰計劃是利用坦克突入基輔。稍早前，烏媒體報道稱，俄軍坦克正經由切爾諾貝爾地區向基輔進發。

1335 烏克蘭總統澤連斯基稱在Twitter發文：「俄羅斯走上了一條邪惡的道路，但烏克蘭正在捍衛自己，不會放棄自由。」

澤連斯基在錄影講話中說，包括10名軍官在內的137名「英雄」被殺，以及316人受傷。 死者包括被俄軍接管的敖德薩地區蛇島（Zmiinyi Island）上的所有邊防警衛。

澤連斯基在講話中說，俄羅斯破壞分子已進入基輔，並表示情報發現「敵人已將我確定為頭號目標」。

「他們想通過摧毀國家元首在政治上摧毀烏克蘭，」他並補充說，他的家人是俄軍「第二大目標」。

烏克蘭邊防部門稱24日、即俄羅斯入侵烏克蘭首日，蛇島就被到俄軍艦攻擊，隨後俄軍海陸空轟炸蛇島，摧毀島上所有的基建，13名邊防警衛隊員死守並拒降，最後不幸殉職。他們最後的錄音之後曝光，聽得烏克蘭守軍無畏無懼地怒吼「他X的去死吧」（Go fxxk yourself）。

1328 烏克蘭總統澤連斯基：俄羅斯軍隊在大部分方向上停止了前進。他稱：俄羅斯的打擊目標包括軍事地區和平民地區。

1328 俄羅斯駐日本特使：俄羅斯能夠確保安全、負責任地處理俄羅斯軍隊活動地區的核設施。

1326 當地時間今日早上7時左右（香港時間同日下午1時左右），烏克蘭首都基輔再次響起防空警報。政府告知所有市民，這不是演習，聽到警報立即前往最近的避難所。

1230 烏克蘭國防部表示，自24日俄軍入侵以來，已對俄羅斯軍隊造成約800人傷亡，包括摧毀了30多輛俄羅斯坦克，以及7架俄羅斯飛機和6架直升機。

11:57 「俄羅斯航天」國家集團公司總裁羅戈津週四警告稱，若制裁觸及與俄羅斯的合作，國際空間站將面臨不受控制地脫離軌道，落入歐洲或美國境內。

11:35 美國CNN引述政府消息人士報道，指從白羅斯入侵烏克蘭的俄軍，距離首都基輔只有３0公里。

11:30 印度總理辦公室發表聲明，總理莫迪與普京通電話，呼籲立即停止暴力，重回外交談判和對話的道路上。莫迪重申即使俄羅斯與北約之間存在分歧，只能通過誠實和真誠的對話來解決。

11:10 烏克蘭政府表示當地時間25日早上，首都基輔遭俄羅斯的巡航導彈襲擊。

1037 美國CNN報道，指在基輔聽到兩次巨大的爆炸聲響，還有一次爆炸聲在遠處。

1002 白宮發言人表示，切爾諾貝爾核電設施的工作人員正被俄軍扣為人質，形容難以置信及令人震驚，對此譴責並要求立即釋放他們。

0945 新西蘭宣布向俄羅斯官員實施旅行禁令，並禁止向俄羅斯軍隊和安全部隊出口商品，以應對烏克蘭的入侵。

0928 美國國務卿布林肯表示，俄羅斯的目的是要推翻基輔政府：「你不需要情報就可以知道這是普京想要的，他已經明確表示他想重建蘇聯帝國。」

0854 澤連斯基指責盟友國家只口講支持，卻不讓烏克蘭加入北約，只留下烏克蘭獨自戰鬥。

0802 聯合國安理會將於25日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭草案，但由於俄羅斯為常任理事國，因此預計草案會被否決。

0740 澤連斯基表示137名烏克蘭軍人陣亡，形容他們為國犧牲。他亦指俄羅斯聲稱軍事行動針對軍事目標，但普通平民設施卻受襲。

0734 日本首相岸田文雄與外相林芳正和防相岸信夫出席國家安全保障會議，日本放送協會（NHK）報道，他們決定制裁俄羅斯多名人士和組織，同時限制半導體產品出口等。

0713 澤連斯基指，根據情報顯示，俄羅斯已有工作人員藏身基輔，並指自己已經成為敵方頭號目標。他亦稱在這場戰役中，烏克蘭一直孤軍作戰。

從地圖標示可見，烏克蘭多處遭受攻擊。

0707 烏克蘭總統澤連斯基表示，歐洲的前途取決於烏克蘭的命運手上，他呼籲全球國家加強對俄羅斯的制裁，包括截斷俄國與SWIFT的聯繫、實施石油及天然氣貿易禁運等，並要求歐盟提供軍備和支持聯合國派出維和部隊等。

0701 烏克蘭武裝部隊估計，當地境內有大約3萬至6萬名俄軍，但形容他們士氣低下。

0619 烏克蘭總統澤連斯基簽署總動員令，當地18至60歲男性在戒嚴法實施期間禁止離國，確保國防部門及組織有足夠時間實施總動員。

0540 俄羅斯53個城市有民眾發起反戰示威，天空新聞 （Sky News）指，俄羅斯當局拘捕超過1700人，當中莫斯科佔940人。

0537 中國央視報道，烏克蘭軍隊在北部城市蘇梅（Sumy）與俄軍激烈交火。

0526 歐盟同意進一步制裁俄羅斯。

0458 世界衛生組織（WHO）向烏克蘭提供350萬美元緊急撥款，協助當地採購醫療物資。

0454 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布制裁58名俄羅斯人士及實體，包括防長、財長及司法部長等人，他形容烏克蘭局勢是自二戰以來，對歐洲穩定的最大威脅，並稱會全力支持烏克蘭總統澤連斯基及當地民眾。

0452 克里姆林宮表示，普京應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）要求，就烏克蘭局勢通話，普京解釋出兵烏克蘭的理據，馬克龍則敦促俄羅斯停止軍事行動，另外他們亦同意保持接觸。

0427 烏克蘭衛生部指，俄軍入侵以來，當地最少57人喪生、169人受傷，並強調全國的醫療系統仍然穩定。

0423 美國國務院證實，俄羅斯駐華盛頓大使館的公使銜參贊遭驅逐出境，回應莫斯科較早時的同樣措施，但指事件與烏克蘭局勢無關。

0347 美國將向德國增派7000名美軍，另外亦制裁24名白羅斯人士和組織，指他們支持俄羅斯出兵烏克蘭。

0337 拜登稱，將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外並非現時最佳選項。

0304 拜登指，沒計劃遊說中國聯手孤立俄羅斯。

0300 拜登重申美國會捍衛北約領土，但強調不會派兵到烏克蘭。

0258 拜登表示無意與普京對話，惟他沒有回應會否制裁普京。

烏克蘭局勢：美國總統拜登2月24日在白宮舉行記者會，宣布制裁俄羅斯的措施。（ AP）

0253 西方情報官員指出，俄羅斯對烏克蘭有絕對制空權。

0244 美國總統拜登發表講話，指俄羅斯預先計劃入侵烏克蘭，批評普京選擇戰爭之路。拜登宣布與盟友聯手制裁俄羅斯，包括限制俄羅斯使用美元、歐元及日圓交易能力、凍結俄羅斯外貿銀行（VTB）等4間銀行的資產，以及截斷俄羅斯過半的高科技產品出口。

0233 加拿大宣布制裁俄羅斯措施，防長、財長及司法部長等人榜上有名，同時取消所有俄羅斯的出口許可。

0230 波蘭接收首批烏克蘭難民。

0227 烏克蘭東部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）遭受大量炮火攻擊，假如當地失守，俄羅斯將確保前往克里米亞半島的陸路通道。

0212 科索沃（Kosovo）總統與總理及其他官員發表聯合聲明，批評普京將出兵烏克蘭與科索沃爭取從塞爾維亞獨立的言論相提並論是不可接受，他們形容烏克蘭多處地方遇襲，是對二戰之後建立的國際安全帶來嚴重打擊。

0211 非洲聯盟呼籲俄羅斯即時停火，並尊重烏克蘭領土完整和國際法。

0205 美國全國廣播公司（NBC）引述4名消息人士報道，華府官員向拜登提出多個選項，向俄羅斯發動網絡攻擊，阻止俄軍能力，內容包括影響俄羅斯全國互聯網、關閉當地電網及干擾鐵路運作，阻礙俄軍的補給能力。

報道指拜登仍未作出最終決定。

0159 烏克蘭總統府證實，切爾諾貝爾核電廠已經被俄軍控制。

0135 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，普京企圖以入侵烏克蘭令全球重回19世紀，由列強決定弱小國家的命運，朔爾茨揚言不會讓普京的計劃得逞。他亦指，普京不應低估北約捍衛成員國的決心，當中包括波羅的海、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞及斯洛伐克。

0133 烏克蘭傳媒報道，切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠已落入俄羅斯手中。

0129 印度總理莫迪（Narendra Modi）與普京通話，敦促對方停止在烏克蘭的武力行動。俄羅斯軍方則指在烏克蘭的首天軍事行動成功。

0121 中國駐烏克蘭大使館宣布，安排撤僑包機，呼籲當地持中、港、澳護照及台胞證等人士在當地時間27日晚上12點前登記，同時做好安全及防疫措施，保障人身安全。

0117 約翰遜表示，英國有意與盟友研究將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT在外，但承認會有難度。

0108 約翰遜宣布，禁止俄羅斯航空（Aeroflot）進入英國，而該航空公司亦是英超球會曼聯（Manchester United）的贊助商。曼聯方面較早時表示無意中止合作關係，但稱會密切留意情況。

0105 英國政府宣布即時凍結俄羅斯VTB銀行的資產，首相約翰遜（Boris Johnson）表示，承諾在下週立法，禁止俄羅斯企業在英國集資。他同時認為，西歐國家必須結束對俄羅斯天然氣的依賴。

0104 歐洲理事會（European Council）同意就俄羅斯的軍事行動向莫斯科實施嚴重制裁。

0053 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）暫時未有就烏克蘭局勢表態，副總統莫朗（Hamilton Mourão）則譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時批評西方國家現在的情況就像1938年如希特勒（Adolf Hitler）採取綏靖政策，他認為單純的制裁措施沒有效用，盟友應該向烏克蘭提供軍事援助。

0048 烏克蘭總統澤連斯基身穿軍服發表講話，形容俄羅斯的入侵是新鐵幕落下的聲音，俄羅斯從此與文明世界隔絕。

0042 烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）證實，俄軍第74摩托化步兵旅（74th Motor Rifles Brigade）其中一個排向烏克蘭投降，對方表示不知道與烏克蘭人交戰。

0039 瑞典、波蘭及捷克足總發表聯合聲明，稱不希望參與下月在俄羅斯舉行的世界盃外圍賽附加賽。

0035 俄羅斯電視台報道，普京稱俄羅斯仍是全球經濟的一部分，並指無意破壞身處其中的體系，重申出兵烏克蘭是「被迫採取的措施」。

0020 烏駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）24日稱，烏克蘭目前沒有足夠的軍備捍衛國家。當他被問及烏軍是有能力抵禦俄軍時，他說，烏克蘭有足夠的人力，但沒有足夠的裝備。

他也承認，有些地方難以防守，例如被俄羅斯封鎖的黑海和亞速海。

他說，這情況限制烏克蘭提供增援以及補給的能力，他並補充說，由於俄羅斯「瞄準關鍵基礎設施」，烏克將很快、很需要人道物資。

0017 頓涅茨克的武裝分子稱，有15名烏克蘭政府軍的軍人投降。

0016 根據外交人員稱，關於聯合國安理會決議案，成員國已在私下討論中。

0006 美國防官員稱，攻擊烏克蘭只是俄羅斯大規模入侵的一部分。

俄羅斯對烏克蘭的襲擊始於美東時間24日晚上9點30分（香港時間24日早上10時30分）。 一名美國高級國防官員24日稱，這個「最初的攻擊」中包括「大約100多枚由俄方發射的各種類型的導彈」。

美高級國防官員稱，俄羅斯從三面包圍烏克蘭，烏克蘭的一些地方正受到從陸地和海上發射的導彈。

國防高官告訴記者稱，更多美國軍事資源將在今天稍晚時候抵達東歐國家。這位官員說，今天將有六架F-35抵達愛沙尼亞、立陶宛和羅馬尼亞——每個國家兩架。

0001 瑞士政府稱，瑞士將對俄羅斯3家銀行實施金融制裁，對俄羅斯國家杜馬（議會下院）361名議員實施旅行限制。

0000 美國白宮：G7領導人會議於香港時間11時27分結束。

G7在聯合聲明中強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示對烏克蘭堅定不移的支持和聲援。

內文呼籲白俄羅斯遵守其國際義務。

內文稱G7成員國支持主要能源生產國和消費國為維護全球能源供應穩定的共同利益而進行的一貫和建設性的參與和協調，又指俄羅斯總統普京已將戰爭重新引入歐洲大陸，他把自己置於歷史錯誤的一邊。他的決定嚴重違反聯合國憲章的基本原則。

0000 基輔市長宣布當地從晚上10時至翌朝7時實施宵禁，屆時公共交通會停止運作，市內所有地鐵站將全日改為防空洞用途。

0000 日本外相林芳正傳召俄羅斯駐日大使加盧津，譴責俄羅斯憑力量單方面改變現狀的行為，指俄羅斯的行為侵害烏克蘭的主權和領土完整，而且違反國際法。不過對方重申莫斯科的軍事行動不是侵略，而是針對北約（NATO）東擴威脅的自衛行動，同時批評日本計劃對俄制裁無助兩國關係。