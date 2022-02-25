烏克蘭局勢｜澤連斯基：盟友口講支持　但只有我們獨自戰鬥

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄軍首日入侵造成137名烏克蘭士兵喪生。他同時指責西方盟友未有真正與其並肩作戰，只有烏克蘭獨自戰鬥，保護國家。



澤連斯基在2月24日在個人的Facebook上發表講話，表示自俄軍較早時開始入侵以來，已造成137名士兵死亡，316人受傷。澤連斯基同時批評，其他國家都「害怕」烏克蘭加入北約。

「誰準備好保證烏克蘭加入北約？老實說，每個人都害怕。」「我問了其他國家，所有的合作夥伴是否與我們在一起，他們都回答說跟我們站在一起，但他們還沒有準備好讓我們結盟。」

「無論我與外國領導人進行多少次對話，我都聽到了一樣的事情，他們會支持我們。我感謝每個會支持我們的國家，但這不應僅是口頭上的支持，誰準備與我們戰鬥？老實說我看不到，我們只能獨自保衛我們的國家。」

澤連斯基表示他問了27名歐盟的領導人，烏克蘭會否加入北約，但所有人都「害怕不敢回答」。