烏克蘭局勢｜歐美嚴厲制裁俄羅斯　打擊有多大？

俄羅斯2月24日向烏克蘭發動入侵，美國決定向俄羅斯實施制裁。不過目前的制裁內容似乎未有針對普京（Vladimir Putin）本人，也未有禁止俄羅斯繼續利用國際金融SWIFT系統。目前的制裁對俄羅斯影響有多大？



針對俄羅斯銀行制裁

美國財政部表示，將把俄羅斯兩家最大銀行，國有聯邦儲蓄銀行（SberBank）和俄羅斯外貿銀行（VTB）剔除在美元之外。兩間銀行佔有7500億美元，是俄羅斯總資產的一半。

俄羅斯銀行日常會開展數百億美元的業務，美國切斷它們與美國金融體系和美元的聯繫，目的是讓銀行和企業在國際貿易上變得更加困難。措施亦會影響俄羅斯私營企業，讓它們更難籌集資金進行投資和經營。制裁亦針對俄羅斯的銀行家和高級政客，特別是普京圈內的同夥人員。

圖為2月25日，歐盟各國領袖在比利時布魯塞爾舉行緊急會議，討論俄烏局勢。（AP）

歐盟27個成員國亦同意採取一系列反制措施，限制俄羅斯進入歐盟資本市場，切斷莫斯科從歐盟銀行獲得資金的能力。制裁措施還包括禁止歐盟與兩個叛軍控制地區之間的貿易。

針對高科技行業實施出口限制

制裁還包括進出口限制，美國目標是限制俄羅斯一半以上的高科技部件及商品供應，其中包括晶片、軟件及先進電子設備。美國軟件、技術和設備在全球擁有領導地位，影響將延伸至航空電子設備、工業生產、智能手機、電腦和電視等日常用品，對俄羅斯軍事、航天及一般工業做成打擊。

歐盟、英國、日本和其他國家也先後宣布，限制向俄羅斯出口高科技部件。

未有觸及部分：SWIFT

不過，相關制裁並未有觸及俄羅斯的石油及天然氣部分。美國總統拜登（Joe Biden）表示，這是為免擾亂全球石油和天然氣市場。

俄羅斯是世界上最大的石油和天然氣出口國之一，儘管一些國家正擺脫對化石燃料的依賴，但德國和其他歐洲國家嚴重依賴俄羅斯出口。拜登強調調整制裁以盡量減少對盟友的影響。

圖為2月24日，俄羅斯總統普京發表電視講話，表示向烏克蘭發動攻擊。（AP）

歐美亦未有切斷俄羅斯使用SWIFT金融體系，SWIFT （環球銀行間金融通訊協會）容許各國金融機構交換報文，從而完成交易。美國和歐洲盟國可以禁止俄羅斯使用SWIFT網絡，令俄羅斯無法進行大量國際金融交易，不過有關行動亦會影響歐美自身，亦會傷害到很多其他經濟體。

拜登表示，針對俄羅斯銀行的制裁會比SWIFT禁令造成更大打擊。

歐美亦未有對普京本人實施制裁，拜登過去曾表示不希望對國家元首本人實施制裁，擔心此舉將意味切斷外交解決危機的所有希望。