烏克蘭局勢｜俄羅斯：若美制裁破壞合作　國際太空站或脫軌墜落

俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）2月24日在Twitter發文稱，美國對俄羅斯的制裁有機會破壞與俄羅斯的合作。他警告說，在這情況下，國際太空站有機會不受控制地脫離軌道並墜落。



羅戈津說，國際太空站的軌道以及它在太空的位置，由俄羅斯的引擎控制。俄羅斯的引擎也負責修正軌道，以及令國際太空站避開太空垃圾。

他寫道：「如果你（美國）阻礙與我們（俄羅斯）的合作，誰能避免國際太空站不會不受控制地脫離軌道，並墜落於美國或歐洲境內？這個500噸重的物體也有可能墜落於印度和中國境內。你們想用這樣的事情來威脅他們嗎？」

Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?

Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни — РОГОЗИН (@Rogozin) February 24, 2022

他稱國際太空站不從俄羅斯上空飛過，因此所有的風險都是這些國家的。他問這些國家是否已為國際太空站墜落做好準備。

美國總統拜登（Joe Biden）24日表示，新制裁措施將打擊俄羅斯的航空航天業，包括俄方的太空計劃。