俄烏衝突首日釀137死　烏克蘭發全國總動員令　禁成年男子離境

２月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發布總統令，宣布全國總動員。該國並禁止年滿18至60歲男子禁止出境。此外，澤連斯基還責令組建最高統帥部。



據烏克蘭國家通訊社2月25日報道，澤連斯基在24日晚簽署的一份聲明中表示，為確保國家安全，保持烏克蘭武裝部隊和其他軍事組織的戰鬥及動員準備狀態，烏政府下令在基輔和所有主要城市進行廣泛動員。

另據烏總統府官網消息，烏克蘭總統澤連斯基24日已簽署關於成立最高統帥部的法令。澤連斯基在法令中說，「由於俄羅斯聯邦對烏克蘭進行武裝侵略，對烏克蘭國家獨立和領土完整構成威脅，為保障對烏克蘭武裝部隊、其他部隊以及執法部門進行戰略領導……我命令成立最高統帥部。」

2022年2月24日，烏克蘭首都基輔，一名婦女抱着她的孩子上了一輛巴士。俄羅斯對烏克蘭發動了大範圍的攻擊，空襲或炮擊了多個城市和基地，與此同時，平民紛紛擠進火車和汽車逃離。（美聯社）

最高統帥部由澤連斯基領導，其成員包括烏克蘭外交部長庫列巴（(Dmytro Kuleba）、國家安全局局長伊萬·巴卡諾夫（Ivan Bakanov）、烏克蘭武裝部隊總司令瓦列裏·扎盧日內（Valery Zaluzhne）等多名高官。

過去一天，烏多座城市遭到襲擊，烏武裝部隊的軍事設施遭到破壞。據美國有線新聞網絡（CNN）25日報道，烏軍隊已失去對切爾諾貝爾核設施的控制，在過去一晝夜中，共有137名烏克蘭人死亡，316人受傷。

25日，俄軍坦克已抵達基輔周邊，烏軍炸燬基輔附近一座橋樑，目前，俄烏雙方正在激戰。

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