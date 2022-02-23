烏克蘭臨時代辦已離開俄羅斯　外長：等待澤連斯基決定是否斷交

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家後，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日表示，外交部已經向總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）提議與俄羅斯斷交。



據中國央視23日報道，庫列巴在聲明指，烏克蘭與俄羅斯的關係已跌至谷底，稱基輔方面早在2014年就應該做出這個決定，但認為目前烏克蘭決定與俄羅斯斷交是及時，亦是經過深思熟慮和符合烏克蘭利益。

庫列巴強調，一旦澤連斯基有最終決定，烏克蘭外交部就會正式表態，意味兩國關係正式破裂。他亦同時透露，烏克蘭駐俄羅斯臨時代辦已經回國。

俄羅斯上議院聯邦委員會同日較早時已批准總統普京關於向國外派遣部隊的申請，但普京沒有明確透露俄軍部署的具體時間表。他指現時沒有即時向頓涅茨克和盧甘斯克派兵的決定，並稱任何可能採取的行動的細節也無法預測，而是取決於局勢和當地的具體情況。