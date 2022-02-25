烏克蘭西部利沃夫變最大避難所　70萬人口城市或要應付數以十萬人

烏克蘭局勢急劇惡化，俄羅斯軍隊攻至基輔市郊，令大量烏克蘭居民離開首都出逃，戰事爆發下，西部利沃夫（Lviv）由旅遊城市變成最大避難所，這個70多萬人口的城市，如今可能要應付數以十萬計的走難者。外界更擔心的是，這次烏克蘭事件也可能為歐洲帶來新一波難民危機。



聯合國難民署估計，在俄羅斯揮軍後，約有10萬名烏克蘭人已離開家園避難，這個數字在未來可能進一步上升。位處西部、靠近與波蘭邊境的利沃夫成為大量民眾的避難之處，事實上自烏克蘭局勢升溫以來，多國如美國、英國、加拿大等已把領事館遷至此地。

一位身在利沃夫、名叫凱特（Kate）的烏克蘭婦女向美媒Politico指，她相信俄羅斯總統普京不會想要利沃夫，「因這個城市從來不是俄羅斯帝國一部份」。也有身在烏克蘭基輔的25歲南非青年向美媒指，他準備前往利沃夫，原因是要到當地大使館求助，他認為利沃夫較安全。

有利沃夫市的房屋經紀向英國廣播公司（BBC）表示，在當地找居所的人大概多了3分之1。

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據利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）指，當地也早作準備，地方政府儲存燃料、醫院設備、血液供應等，以足夠3個月的供應，另外在2021年底開始確保供水系統能夠在電力供應中斷下繼續運作。他稱，在2014年烏東衝突時，利沃夫接收了約1萬人，這次該市準備好能接收20萬名難民，至於整個利沃夫地區，或能容納多達100萬人。

只是在利沃夫也未必感覺安全，美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地居民24日早上也聽到警報，部份人轉到地下設施，避開潛在威脅，利沃夫官員指未有爆炸發生，但不少人也湧到銀行提款、去油站入油，學校也已轉為網課。

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歐洲難民危機？

外界更擔心這次事件將再演變成歐洲難民危機，《時代周刊》網站24日報道，烏克蘭防長曾在2021年12月估計，一旦俄羅斯入侵，可能將有多達300至500萬人會逃離家園，此規模將大於2015至2016年的歐洲難民危機，與2014年的克里米亞事件引發的難民潮。專家認為負擔將落到內部援助組織與鄰近歐洲國家上。