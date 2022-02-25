烏克蘭局勢｜黑海蛇島守軍全陣亡　死前以這種方式　堅拒俄軍勸降

烏克蘭總統澤倫斯基在電視談話中說，在黑海守衛蛇島（Zmiinyi Island）的所有士兵都陣亡，他將追悼這些士兵。
「去你X的」烏克蘭陣亡士兵回絕俄軍勸降音訊曝光
烏克蘭總統澤倫斯基在稍早電視談話表示，保衛黑海蛇島（Zmiinyi）所有士兵都已陣亡，疑似烏國守島官兵回絕俄國海軍軍官勸降的音訊檔案剛剛曝光。
CNN報導，俄羅斯一艘軍艦24日某個時刻接近蛇島。音訊檔案可聽見俄軍軍官喊話，「這裏是一艘軍艦，這裏是一艘俄羅斯軍艦，我艦建議你們放下你們武器與投降，避免流血跟不必要傷亡。否則，你們將遭到轟炸」。
據轉述，烏克蘭士兵似乎告訴同袍，「就這樣了」，徵得同意後回罵，「俄國軍艦，去你X的」（Go f*** yourself）。
澤倫斯基表示，全體邊防衛兵英勇陣亡，卻都沒有放棄，將獲追授「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）稱號。
【俄烏局勢相關圖輯】俄羅斯攻入烏克蘭兩國斷交 戰事觸發民眾逃難潮
+19
【延伸閱讀，更多烏克蘭局勢新聞】
烏克蘭・懶人包｜普京承認烏東兩州獨立 西方板斧只有「制裁」？
+17
+7
+11
烏克蘭局勢｜俄羅斯何以爭奪廢棄的切爾諾貝爾？俄烏衝突｜拜登重申：不會在烏克蘭與俄軍交戰居台烏克蘭名模家鄉被屠城 當地家人全失聯崩潰：感覺很無力…烏克蘭局勢｜聯合國今稍後表決譴責俄羅斯 料遭否決烏克蘭局勢｜澤連斯基：盟友口講支持 但只有我們獨自戰鬥美國批評中國縱容普京發動戰爭：他們要一起改變世界秩序俄軍進攻數小時後先有反應 烏媒：澤連斯基平庸面目被揭穿烏克蘭局勢｜在烏中國公民達6千 留學生未防備：沒想到真的會打烏克蘭局勢｜歐盟：目前不太可能將俄羅斯排除出SWIFT俄羅斯面臨制裁警告天然氣價倍升 德國經濟料率先受害｜財經評論烏克蘭首都居民陷入恐慌 搶購食物與必需品 基輔西逃車流出現
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】