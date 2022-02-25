烏克蘭局勢｜黑海蛇島守軍全陣亡　死前以這種方式　堅拒俄軍勸降

烏克蘭總統澤倫斯基在電視談話中說，在黑海守衛蛇島（Zmiinyi Island）的所有士兵都陣亡，他將追悼這些士兵。



「去你X的」烏克蘭陣亡士兵回絕俄軍勸降音訊曝光

烏克蘭總統澤倫斯基在稍早電視談話表示，保衛黑海蛇島（Zmiinyi）所有士兵都已陣亡，疑似烏國守島官兵回絕俄國海軍軍官勸降的音訊檔案剛剛曝光。

CNN報導，俄羅斯一艘軍艦24日某個時刻接近蛇島。音訊檔案可聽見俄軍軍官喊話，「這裏是一艘軍艦，這裏是一艘俄羅斯軍艦，我艦建議你們放下你們武器與投降，避免流血跟不必要傷亡。否則，你們將遭到轟炸」。

據轉述，烏克蘭士兵似乎告訴同袍，「就這樣了」，徵得同意後回罵，「俄國軍艦，去你X的」（Go f*** yourself）。

澤倫斯基表示，全體邊防衛兵英勇陣亡，卻都沒有放棄，將獲追授「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）稱號。

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