烏克蘭局勢｜英國及歐盟制裁普京和拉夫羅夫

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月25日與北約（NATO）成員國領袖舉行會議，討論烏克蘭局勢。他宣布英國即時制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），歐盟亦同樣採取類似措施。



倫敦唐寧街（Downing Street）首相府的聲明表示，約翰遜在會議上指出，烏克蘭正被災難吞噬，形容普京的行為是推翻冷戰後秩序的復仇行動。他警告普京的野心不會在烏克蘭結束，而是引起歐洲及大西洋地區危機，並影響全球。

約翰遜宣布除了24日公布的針對俄羅斯的制裁外，更即時向普京和拉夫羅夫實施制裁，同時敦促北約領袖立刻將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT外，令普京及其政權面對最大傷害。

他認為全球需要確保普京的侵略行為不會得逞，指烏克蘭正奮力抵抗，亦認為英國之後不會與俄羅斯恢復正常關係。

約翰遜指北約加強力量非常重要，並以歐洲安全的前途為首要工作。他表示英國準備回應歐洲盟軍最高司令的要求，為北約提供軍事援助。

而在約翰遜公布制裁消息前，拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，歐盟同意凍結普京及拉夫羅夫的資產，是布魯塞爾方面史無前例的措施。林克維奇斯亦指，歐盟正準備新一輪制裁措施。