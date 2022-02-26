烏克蘭局勢｜中國使館緊急提醒在烏公民：不要隨意表明身份

隨着俄烏戰事升級，烏克蘭社會上極端行為增加，安全風險急劇上升。2月26日凌晨，中國駐烏克蘭大使館發布緊急提醒，提醒廣大在烏中國公民避免與烏克蘭民眾發生爭執，且不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。



據中國環球網2月26日報道，中國駐烏克蘭大使館26日凌晨發布緊急提醒，再次提醒在烏中國公民注意安全，尤其提醒不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

報道稱，隨着俄烏戰事不斷升級，烏克蘭社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給在烏中國公民造成安全風險。

中國駐烏克蘭使館提醒廣大在烏中國公民，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。

儘量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險。不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

此外，大使館提醒，謹防有關搭乘包機、高薪參加僱傭軍等各類詐騙宣傳，有關中國公民撤離回國的一切事宜均以使館發布的通知為準。

此前，中國駐烏克蘭大使館此前曾提醒，如駕駛車輛出行，可在車身明顯處貼上中國國旗。

中國駐烏克蘭大使館2月24日表示，自2月24日起，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開，烏克蘭安全風險陡然上升。大使館提醒在烏中國公民和中資企業，最好待在家裏，且遠離窗户和玻璃，以免發生意外傷害。不要前往局勢不穩地區。

大使館特別提到，如駕駛車輛出行，可在車身明顯處貼上中國國旗。

中國駐烏克蘭大使館微信公眾號2月25日發布關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知：「當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，我在烏公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。搭乘包機根據自願原則。包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。」