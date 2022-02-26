烏克蘭局勢｜總結過去一天戰況　俄軍兵分多路進攻

俄羅斯2月24日宣布對頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取軍事行動，其後俄軍兵分多路進入烏克蘭，多地遇襲。俄軍25日進入烏克蘭首都基輔（Kyiv）市郊，並在基輔的西北方和東方發動襲擊，目標是奪取基輔。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日就首都的情況發表講話，他指：「今晚將是最艱難的，將會決定烏克蘭的命運。」他稱俄軍將使用一切可用的手段來打破烏方的抵抗，他們將發動攻擊。

烏克蘭：圖為2022年2月25日，烏克蘭首都基輔受火箭襲擊，居民在家園被摧毀後悲痛落淚。（AP）

基輔情況危急

基輔發生多次爆炸，居民在避難所和地鐵站避難。俄羅斯國防部聲稱，俄軍已控制基輔西北部的安托諾夫機場（Hostomel Airfield），它具有重要的戰略意義。報道稱，距離基輔市中心北方約9.6公里的奧博隆區（Obolonskyi）的民眾於25日早上拍攝到俄軍坦克。

烏克蘭：圖為美聯社2022年2月25日發布的地圖，顯示俄軍進入烏克蘭的路線、烏克蘭發生地面戰鬥的地方、以及俄軍發動攻擊的地方。（AP）

俄軍兵分多路

美聯社25日發布的地圖顯示，俄軍正從北方、東北方、東方、東南方、以及南方進入烏克蘭。發生地面戰鬥的地方包括：切爾諾貝爾（Chernobyl）、基輔以北兩個地方、烏克蘭東北部邊境、蘇梅市（Sumy）附近、哈爾科夫市（Kharkiv）以北、東部邊境、頓涅茨克、盧甘斯克、馬里烏波爾（Mariupol）以東、梅利托波爾（Melitopol）以南、赫爾松市（Kherson）以南、及敖德薩市以南（Odessa）。

烏克蘭多地遇襲

美聯社的地圖顯示，俄軍也在基輔北方、東北方、東南方、南方發動襲擊。其他遭俄軍攻擊的地方包括：日托米爾市（Zhytomyr）以南、切爾尼戈夫市以南（Chernihiv）、蘇梅市以北、哈爾科夫市以北、盧甘斯克西北方、頓涅茨克南部、馬里烏波爾、梅利托波爾以南、赫爾松市以南、尼古拉耶夫市（Mykolaiv）以南、敖德薩市以南、第聶伯市（Dnipro）以東、利沃夫（Lviv）以北、盧茨克（Lutsk）以北。

美國國防部確認，俄軍已對馬里烏波爾發動兩棲攻擊。

烏克蘭：圖為2022年2月22日，一名烏克蘭軍人在東部地區的戰事中犧牲，他的家人在首都基輔為他舉辦喪禮。（AP）

呼籲全民皆兵

烏克蘭各城市的政府呼籲民眾留在家中，但他們須準備好汽油彈，並在俄軍突破防線時對他們使用。其中一個地區的政府向想參戰的民眾提供步槍。烏克蘭國防部開放軍隊、批准所有國民加入。

民眾逃到鄰國

英國《衛報》26日引述聯合國難民署稱，在不足48小時內，有逾5萬名難民逃離烏克蘭，他們大部份逃到波蘭和摩爾多瓦（Moldova）。