烏克蘭局勢｜俄軍兵臨城下　烏克蘭士兵死前引爆手上炸彈阻敵推進

俄羅斯軍隊目前已經打進烏克蘭首都基輔，戰火持續延燒，一名英勇的烏克蘭士兵為了阻止俄軍繼續向前推進，選擇犧牲自己，站在橋上引爆炸彈，成功拖延俄軍進攻的時間。



據報導，烏克蘭軍隊為了拖慢俄軍進入基輔的速度，事先在赫爾松地區（Kherson region）南部的赫尼切斯克大橋（Henichesk bridge） 埋設炸彈，但俄軍已經兵臨城下，沒時間遠程引爆炸彈，此時特種營的工程師斯卡昆（Vitaly Vladimirovich Skakun）自告奮勇，願意站上橋、並以手動方式引爆炸彈，為國捐軀。

俄軍兵臨城下，烏克蘭士兵決定用這方法阻止俄軍推進。

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烏克蘭國防部發布聲明說，根據斯卡昆的同袍，斯卡昆透過無線電說要炸毀橋梁後，隨即就傳出爆炸聲，「他的英勇行動大大減緩敵人推進速度，讓部隊能夠重新部署並組織防禦。」將授予斯卡昆最高榮譽表揚。

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