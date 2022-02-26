烏克蘭局勢｜澤連斯基：現在是決定烏克蘭是否加入歐盟的關鍵時刻

在俄羅斯與烏克蘭開戰第三天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒體發文稱，現在是決定烏克蘭是否加入歐盟的「關鍵時刻」。



2月26日，烏克蘭總統澤連斯基在Twitter發文稱，他和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行了通話，他表示，現在是徹底結束長期討論、決定烏克蘭是否加入歐盟的「關鍵時刻」。

「現在是所有人徹底結束長期爭論和決定烏克蘭是否加入歐盟的關鍵時刻。（我）和歐洲理事會主席討論了進一步的有效援助，以及烏克蘭人為自由未來而英勇奮鬥」，澤連斯基說。

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

在俄烏開戰之前，澤連斯基2月19日便表示，北約（NATO）及歐盟應向烏克蘭民眾交代加入的時間表。澤連斯基提到俄羅斯自2014年以來一直稱烏克蘭走上歧路，稱歐洲已經沒有等待烏克蘭。他認為歐洲應該作出澄清，不應迴避何時批准烏克蘭加入的問題。

自烏克蘭獨立以來，烏歷任領導人都支持融入歐洲，但在加入北約與歐盟的問題上態度並不一致。

2013年年底，烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）關於與歐盟簽署聯繫國協定的立場反覆，觸發了「廣場革命」，並釀成影響深遠的烏克蘭危機。此後，烏克蘭政府開始堅定推行親西方外交政策，爭取加入歐盟與北約。

2019年2月，烏克蘭議會通過憲法修正案，把加盟入約作為國家基本方針寫入憲法。

對於烏克蘭加盟入約的訴求，歐盟和北約一直持開放和鼓勵態度，但從未允諾何時能夠給予其成員國身份。因為一旦烏克蘭加入歐盟，那將意味着歐盟要跟俄羅斯更進一步的對抗。

在2021年10月12日基輔烏克蘭—歐盟峰會舉行前夕，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在《生意人報》上撰文稱，烏克蘭希望加入歐盟和北約是幻想。

梅德韋傑夫稱，在西方勢力與俄羅斯直接對抗的路線上，烏克蘭本身並沒有價值，「沒有傻瓜會為烏克蘭而戰」。