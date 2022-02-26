烏克蘭局勢：當地出現對華人不友好現象

隨着烏俄戰事不斷升級，烏克蘭社會極端行為增加，在烏華人安全風險更是升高，目前已出現烏克蘭民眾對當地華人不友好的聲音和舉動。



據中國官媒《環球時報》2月26日報道，據目前仍滯留在烏克蘭基輔的中國留學生表示，烏克蘭多家媒體在新聞報道中散布不實消息，稱「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」，目前已經出現烏克蘭民眾對當地華人不友好的聲音和舉動。

報道稱，滯留在烏克蘭基輔的中國留學生李同學向《環球時報》表示，有基輔當地民眾向中國留學生反映，烏克蘭多家媒體在新聞報道中散布「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」的不實消息，自己也在社交群中看到了許多烏克蘭媒體類似的新聞報道，目前已經出現烏克蘭民眾對當地華人不友好的聲音和舉動。

一段由李同學提供的當地留學生互助群中的訊息顯示，有烏克蘭哈爾科夫國立大學的學生反映，該大學甚至出現持槍者向普通學生開槍的事件。

消息發布者提醒稱，鑑於當地出現了對華人不太友善的聲音，請當地華人務必保護好自己，不出門，不上街是最好的選擇。

李同學表示，目前自己和許多當地留學生選擇待在家中，或是聽從學校的統一安排去防空洞避難。大家已向中國駐烏克蘭大使館登記撤僑訊息，目前等待使館的具體安排。

目前正在基輔的一座地鐵站中避難的張同學則表示，自己身邊都是拖家帶口來避難的基輔市民，目前自己沒有遭遇烏民眾不友好的對待。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日在社交媒體上呼籲烏克蘭民眾加入抵抗俄軍的行動中，稱烏克蘭政府將解除對所有烏克蘭公民的（武器）約束，並會給那些「願意保衛國家」的民眾提供武器。

根據媒體報道，隨着戰事的進一步複雜和惡化，當地時間26日凌晨，基輔市內多地出現了局部交火的情況。多段流傳於網絡上的視頻顯示，基輔市區的街道上出現了激烈槍戰，並有車輛着火燃燒。

李同學告訴《環球時報》記者，26日凌晨，在接近基輔市中心的布列斯特地區已經出現了激烈交火的情況。此外，在基輔勝利大街以及瓦西里科夫地區都有不同程度的交火出現。不過目前確實難以分辨發生交火的雙方究竟是烏俄兩軍，還是烏克蘭民眾之間的火拼。

2022年2月25日星期五，烏克蘭首都基輔，一名陣亡士兵的屍體躺在地上，烏克蘭士兵坐在旁邊。（AP）

2月26日凌晨，中國駐烏克蘭大使館在官方微信公號發布《關於提醒中國公民注意社會治安風險的通知》，再次提醒在烏中國公民注意安全，尤其提醒不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

此外，根據烏國家警察局發布的通告，警方要求當地市民舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），所以要求所有平民不要穿着制服或戰術服裝（比如迷彩服）外出。請大家密切關注當地社會治安，外出首先要評估判斷安全風險。局勢混亂失控時外出活動安全難以保障。