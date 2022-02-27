烏克蘭局勢｜歐盟及英美同意將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2月26日宣布，因應烏克蘭局勢，歐盟與英美同意將多間俄羅斯銀行逐出全球金融系統SWIFT。



英國天空新聞（Sky News）報道，馮德萊恩在記者會上公布有關消息，指俄羅斯在距離歐盟東部邊界不遠的烏克蘭進行野蠻行為，因此西方盟友致力向俄羅斯實施巨大代價，並明顯地加緊對當地制裁，削弱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）資助其戰爭機器的能力。

馮德萊恩表示，她將會向歐盟領袖提議多間逐出SWIFT的俄羅斯銀行名單，令它們無法在全球進行大部分金融交易，導致俄羅斯的貨品出入口受到影響。

她同時提到，西方盟友會繼續合作，確保俄羅斯的財閥無法從歐盟等地市場動用他們的資產。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等官員曾多次敦促歐美盡早將俄羅斯銀行逐出SWIFT，以阻止俄羅斯的侵略行動。多國都曾對這個「核選項」有保留，但其後逐漸取得共識，包括最大憂慮的德國在馮德萊恩公布消息前數小時，決定「開綠燈」。

報道提到，俄羅斯的銀行被逐出SWIFT後，對當地的經濟帶來即時及長遠影響，包括俄羅斯沒法取得佔國家超過40%收入的國際產油及天然氣利潤等。