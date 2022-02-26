烏克蘭局勢｜基輔住宅高樓遭炮擊「轟出大洞」　俄否認攻擊民宅

烏克蘭當地時間26日上午，首都基輔市中心槍砲聲不絕於耳。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）26日稍早在Telegram上傳一張照片指出，一棟極高的住宅大樓被導彈擊中，畫面十分驚悚。克利奇科表示，急救人員已經趕往現場。



根據CNN，這棟大樓靠近基輔第二大機場，目測約10層樓高的位置被擊中。照片中可見建築右側被轟出一個洞，至少三個樓層的外牆、天花板、地板消失不見。社群媒體上瘋傳的影片中，被擊中的位置不斷冒出濃濃白煙，附近路面滿是建築殘骸。

（編按：烏克蘭內政部一名顧問之後向傳媒表示，在住宅大樓遭導彈擊中的事件中，沒有人死亡。俄羅斯外長拉夫羅夫否認俄方對民用設施展開攻擊，俄羅斯衛星通訊社引述國防部消息指，俄方認為是烏克蘭的軍事系統失靈，意外造成這次事件。）

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東歐NEXTA報道，有民眾在室內拍下影片，可見附近住宅也受到衝擊影響，窗外一陣火光伴隨震動，將窗戶震開，接著有濃煙竄入。

In one room, a camera recorded the explosion. pic.twitter.com/vHd4PkT7ln — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

《路透社》報道，基輔西南部26日上午遭受二枚導彈襲擊，擊中這棟住宅的便是其中一枚。

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