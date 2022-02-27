俄羅斯倘與北約開戰誰會贏？俄專家：就像預測足球賽果一樣難

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）把俄軍2月24日入侵烏克蘭的部份原因歸咎於北約（NATO）東擴。他曾說，如烏克蘭加入北約，北約或嘗試奪回克里米亞，俄軍事分析家指，若北約與俄開打，俄羅斯較西方有優勢，但美國常規部隊具壓倒性優勢。



俄羅斯記者兼軍事分析家費爾根豪爾（Pavel Felgenhauer）2018年接受德國之聲（Deutsche Welle）採訪時稱：「這就像預測一場足球比賽結果，是呀，基本上，在足球方面，巴西會擊敗美國，但我見過美國隊在南非的國際足協洲際國家盃（FIFA Confederations Cup）上贏過巴西。比賽開始前，你永遠不會知道結果。」

烏克蘭局勢：圖為身在基輔街道上的一名士兵2月26日行經一輛被燒成廢鐵的軍車。（AP）

英國皇家三軍研究所（Royal United Services Institute，RUSI）2019年發表的研究發現，英國陸軍及其北約盟國在火炮和彈藥上嚴重短缺，如俄羅斯全面進攻，這些成員國都很難抵禦。但英國不可能孤軍作戰，俄羅斯軍事分析家戈爾茨（Aleksandr Golts）稱，在常規部隊方面，北約最大參與者美國有壓倒性優勢。

費爾根豪爾認同戈爾茨說法，稱俄羅斯在許多領域都缺乏現代軍事科技，包括無人機設計和生產、雷達與衛星偵察，還有電子元件。