盧布暴跌至歷史低位　俄羅斯銀行面臨擠提

西方於周末對俄羅斯投下「金融核彈」，宣布凍結俄羅斯央行的外滙儲備，並將會史無前例把俄羅斯剔出國際結算系統SWIFT，俄羅斯盧布應聲急挫三成。自上周四俄羅斯正式攻打烏克蘭起，俄羅斯國內大批民眾到櫃員機提款，五間主要俄羅斯銀行的信用卡已無法進行海外支付，以及使用Apple Pay及Google Pay平台付款，銀行擠提情況恐怕惡化。



在實施嚴厲的新制裁後的第一天交易中，俄羅斯盧布兌美元滙率暴跌近30%，創下歷史新低。在俄羅斯攻入烏克蘭前，滙率為1美元兌75盧布，開戰第二天（即上周五）為1兌83，至周日，西方宣布嚴厲制裁後，盧布更進一步下挫，今早盧布對美元一度貶至84，至中午回升至83.5左右，俄羅斯多間銀行的滙率更達一美元兌110至120盧布。局勢緊張加劇下，布倫特原油價格亦推上每桶100美元以上。

1990年後期曾出任俄羅斯央行高層的Sergey Alekashenko向《華爾街日報》表示，俄羅斯盧布幣值暴跌30-40%，將會使通貨膨脹率增加5個百分點。而俄羅斯的通脹率於1月已攀升至8.7%，是央行4%目標的兩倍多。

27日，俄羅斯莫斯科一間銀行外大排長龍，民眾等候提款。（AP）

加上，西方決定把俄羅斯剔出SWIFT國際結算系統，Alekashenko表示，一旦支付系統中斷，俄羅斯商品供應將會減少，通脹可能會進一步上升。據監管機構稱，俄羅斯國有銀行Sberbank的一些歐洲業務正在倒閉。新的制裁措施，凍結了俄羅斯央行動用其約6,300億美元（4,710億英鎊）外匯儲備捍衛盧布的能力，盧布恐怕踏入這周「一挫再挫」。

在本月較早時間，俄羅斯央行已把關鍵利率上調整整一個百分點至9.5%，以對抗國內通脹。但現時由於貨幣疲軟，通脹可能會上升。這給央行留下了一些選擇，包括提高利率，或是限制可以帶入或帶出該國的資金數量。

俄羅斯人已在銀行及櫃員機前排起長隊，提取盧布及美元等外幣，擔心銀行卡可能會被停用，或是當局接下來會限制提取現金。在上周五，俄羅斯央行已迫於加大櫃員機現金供應，讓巿民提取。在周六，部分櫃員機已被提光現金，但有民眾坐在地上繼續排隊，等候現金送到。俄羅斯央行表示，五間主要銀行因制裁受限，旗下信用卡不能再外國使用，而且信用卡亦不能透過Apple Pay及Google Pay平台支付。

俄羅斯24日攻打烏克蘭後，俄羅斯盧布「一挫再挫」。（AP）

有莫斯科民眾表示，在俄烏開戰前已經提款，雖然手持足夠一個月使用的現金，但仍在尋找可提款的ATM，周末在搭的士時使用Google Pay已出現問題。

有在莫斯科的外資銀行主管表示，擠提情況在進一步危害俄羅斯，銀行流動資金急降，巿場將會拋售俄羅斯盧布，「央行會盡量支持，但問題是能支撐多久。非俄羅斯居民將會拋售俄羅斯資產及盧布，這對我們而言情況非常壞。」

SMBC Private Wealth 的投資主管 Alexandre Moutin 認為，「銀行擠提已在進行中，而且很可能在未來幾天內加劇。」 ，「軍事衝突的持續時間將比普京預期的要長，西方和國際社會的反應也可能比他預期的更有害。」他說。