烏克蘭局勢｜美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒　中國外交部回應

俄烏衝突持續的背景下，美官員披露，美方曾六次懇請中方勸阻俄方不要攻擊烏克蘭，但中方稱不會阻止俄羅斯。中國外交部發言人對此做出回應。



2月28日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會時回應稱，中方堅決反對美方捏造不實訊息，抹黑中國形象。

汪文斌強調，中方一向按照事情本身的是非曲直決定中方的立場政策，一向站在和平合作、公道正義一邊。

他說，連日來，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等領導人通電話，指出中方支持俄方與烏方通過談判解決問題，呼籲各方堅持政治解決的大方向，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

汪文斌補充說，中國國務委員兼外長王毅也與多國外長和政要通電話，闡述中方在烏克蘭問題上的五點立場，強調冷戰思維應當徹底摒棄，各國的合理安全關切，應予尊重。

針對烏克蘭局勢，汪文斌強調，當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭現地事態繼續惡化，甚至走向失控，平民的生命財產安全應當得到有效保障。

汪文斌稱，中方也支持歐方與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割的理念，最終形成平衡有效可持續的歐洲安全機制。

他說，中方希望各方能和中方一道給緊張局勢降温，而不是火上澆油，推動外交解決，而不是使局勢進一步升級。中方將繼續為尋求和平，實現和平，發揮建設性作用。