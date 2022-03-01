尼泊爾在美國最後通牒前通過「援助協議」　條款內容受爭議

在美國下達的最後通牒（2月28日）前一天，尼泊爾議會2月27日批准尼泊爾與美國的「千年挑戰計劃」協議（MCC）。



「經過多年的延遲，議會批准了MCC」，尼泊爾《加德滿都郵報》2月28日稱，經過尼泊爾各黨數周的討價還價，尼泊爾議會批准了這項極具爭議的「美國贈款協議」。

尼泊爾政府發布「解釋性聲明」，強調尼泊爾憲法效力高於MCC、不會因MCC而成為美國「印太戰略」軍事和安全盟友、尼泊爾僅在MCC問題上尊重美國政策和法律、美方在尼活動受到尼泊爾法律約束和監督等。如果違反尼泊爾法律，尼泊爾政府有權提前30天終止該協議等。接下來，MCC協議和「解釋性聲明」將提交美方MCC理事會。

2022年2月16日，在尼泊爾首都加德滿都，民眾與警方發生衝突，以此抗議美國「千年挑戰計劃」協議。（AP）

「『解釋性聲明』沒有任何意義。」《喜馬拉雅時報》2月28日引述尼泊爾最大反對黨尼共（聯合馬列）的聲明稱，所謂「解釋性聲明」只是執政聯盟為挽救其立場的工具。

此外，許多尼泊爾專家質疑「解釋性聲明」的法律地位和有效性，認為這只是執政聯盟為了維護顏面通過的文件。

MCC協議2017年簽署，協議規定美國政府援助5億美元用於尼泊爾國內的基礎設施建設。但該協議規定「優於尼泊爾國內法」、援助款不能用於「違反美國法律或美國政策」、MCC項目美方人員不受尼泊爾法院管轄等引發巨大爭議，一直未能獲得議會批准。

2月23日，美國務院發表聲明稱，如果尼泊爾未能批准MCC，將影響美尼關係。美國駐尼泊爾使館又公開表示，MCC的5億美元援助是美國人民給予尼泊爾人民的禮物。

對此，中國外交部發言人華春瑩回應稱，「我想說的是，『禮物』怎麼可能通過『最後通牒』送出？這樣的『禮物』讓人怎麼接受？這到底是禮物還是潘多拉的盒子？」