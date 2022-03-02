阿富汗局勢｜塔利班稱將限制國內民眾撤離　西方國家表憂慮

阿富汗塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）2月27日稱，在已抵達外國的國民的生活條件有改善前，塔利班將不會容許現時身處國內的民眾撤離。



穆賈希德表示，塔利班曾承諾會容許民眾離開阿富汗，但這承諾並非會一直持續下去。他指將來阿富汗的家庭想離開時，必須說明離開的理由，否則不得離境。他說女性在沒男性監護人陪同下，會被禁止出國。

塔利班的言論引起英國和美國的憂慮。英國駐阿富汗代辦肖特（Hugo Shorter）2月28日在Twitter上表示，塔利班的新措施將是對民眾行動自由的限制，這種限制是不能接受的。他呼籲塔利班緊急地澄清他們的言論。

We have also seen Taliban instructions to prevent travel by Afghan citizens to foreign countries. Women have been told they cannot travel to foreign countries without a Male guardian and a "justified excuse". These would be unacceptable restrictions on freedom of movement. — Hugo Shorter (@HugoShorter) February 28, 2022

美國國務院發言人2月28日稱，美方已向塔利班提出他們的憂慮，而華府撤離阿富汗盟友的能力，取決於塔利班是否履行其對自由通行的承諾。