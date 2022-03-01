50萬烏克蘭人逃離家園　鄰國伸援手　酒店自發改成難民營免費接待

聯合國難民署2月28日表示，俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，已有500,000烏克蘭人逃離家園。其中許多人逃往羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、摩爾多瓦和斯洛伐克等鄰國。



各國人民紛紛伸出援手，好比羅馬尼亞政府官員在該國邊境，發送全國各地捐贈物資給流離失所的烏克蘭人。

當地36歲商人曼達奇（Stefan Mandachi）則將他擁有的酒店大宴會廳改造成難民接待中心，並免費提供私人客房給烏克蘭人住。宴會廳地板上鋪着幾十張床墊，捐贈的衣服高高疊起，小孩在屋內跑來跑去。

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曼達奇還從他經營的快餐連鎖店提供免費食物給烏克蘭難民，他自認有責任伸出援手：「我身邊有人會說烏克蘭語，我們團結一致幫助他們。」羅馬尼亞邊境34歲的緊急服務人員拉杜（Vasiliu Radu）也說，全國義工傾囊相助讓他為同胞感到驕傲：「現在局勢不穩，大家必須互相幫助。」

38歲烏克蘭女性絲米甚琪克（Viktoriya Smishchkyk），和她十幾歲的女兒坐在羅馬尼亞北部一處收容難民的酒店大廳裏，淚流滿面講述逃難經歷：「我能聽到外面的戰火聲，很嚇人。我們留下了所有的財物，它們只是身外物，不如孩子的生命重要。」

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