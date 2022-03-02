拜登今天稍後發表國情咨文　讉責俄羅斯入侵烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）將於3月2日稍後時間，向國會參眾兩院聯席會議發表國情咨文。內容將包括譴責俄羅斯入侵烏克蘭，應對國內物價通脹，為走出疫情實現經濟復蘇發表新政策。



根據白宮公布的內容摘要，拜登將重點就俄羅斯入侵烏克蘭發表演說，譴責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動有預謀且無端的戰爭，拒絕外交並試圖分裂西方。但拜登會表示普京低估了北約聯盟的實力，及西方國家的團結。

此外，拜登亦將就應對國家通脹發表新政策，宣布推出新計劃，鼓勵美國企業製造更多的汽車零件和晶片，減低對外國供應鏈的依賴，降低產品成本及協助美國家庭應付通脹。拜登亦將提到帶領美國走出疫情、實現經濟復蘇。

拜登亦會就國情咨文中，敦促國會通過其停滯不前的「重建更好未來」開支法案，其中包括降低處方藥及兒童保育成本。他還計劃要求國會就他提出的其他方案採取行動，包括為老年人和殘疾人提供更好的住房，將聯邦最低工資提高至每小時 15 美元，降低高等教育成本等等。