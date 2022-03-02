俄羅斯果粉壞消息　蘋果公司：停止在俄銷售所有產品

因應在俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，蘋果公司（Apple Inc.）已停止在俄銷售iPhone以及其他產品。



蘋果公司3月1日稱，「我們對俄羅斯入侵烏克蘭深表關切，並與所有因暴力而遭受痛苦的人站在一起。我們正在支持人道主義努力，為正在發生的難民危機提供援助，並盡我們所能支持我們在該地區的團隊。」

蘋果公司稱，停止所有出口到俄的銷售渠道、限制Apple Pay 及其他服務、俄羅斯官方媒體RT News及Sputnik News不可在俄羅斯以外的Apple Store下載。

圖為2018年3月19日，有螢幕顯示蘋果公司App Store的標誌。（AP）

暫定顯示即時交通

在蘋果公司之前，已有一些公司就戰事採取行動。為了不讓自家產品協助攻烏，Google於2月28日宣布將暫停顯示旗下地圖Google Maps中烏境內即時交通狀態的功能。有指，之前有不少研究人員通過這功能監測烏克蘭領土上的軍事行動。

Google稱在與烏方人員協調後，決定暫停有關功能，保護烏克蘭民眾安全。

烏克蘭局勢：圖為2月25日，基輔一名男子行經一幢大樓。它已被俄軍炮火破壞。（AP）

YouTube+Google阻廣告獲利

此外YouTube及Google都禁止俄羅斯官方媒體投放廣告以獲利。Google旗下影片分享網站YouTube發言人27日發聲明稱，鑑於烏克蘭特殊情況，「我們的團隊已開始暫停特定頻道在YouTube獲利的管道，包括RT在全球各地的YouTube頻道。」

YouTube發言人強調，公司持續密切關注烏克蘭事態發展，包括評估任何新制裁和出口管制對YouTube的影響。除限制俄方頻道營利外，YouTube也將限制對那些頻道推薦內容，並「持續積極在俄烏相關搜尋結果中顯示有可信度的新聞內容」。

YouTube母企Google也宣布將暫停俄羅斯官媒在旗下所有平台上的投放廣告並獲利。

烏克蘭：圖為2022年3月1日，烏克蘭哈爾科夫受炮擊後的受損情況。（AP）

Fb及Twitter保護用戶功能

Facebook母公司Meta Platforms Inc.高層24日在Twitter發文說，公司已成立特別行動中心來觀察烏克蘭衝突，且推出一項功能，能讓烏國境內用戶基於安全，封鎖自己的社交媒體檔案。

Twitter在23日供應安全提示，教用戶如何保障帳號免遭黑客入侵、確認推文是私密性質，以及停用帳號。推文以英文、俄羅斯文和烏克蘭文寫成。

政治倡議人士和研究人員在發生危機期間常用Facebook和Twitter來傳播訊息。俄羅斯入侵烏克蘭，也導致人們愈來愈擔心，社交媒體上有關這場戰事的不實訊息散播增加。

Facebook安全政策主管Nathaniel Gleicher在Twitter上表示，烏克蘭境內用戶只要點擊一下就能鎖住自己的檔案，讓自己親友以外的人無法下載或分享他們的檔案照片，或在貼文時間軸上看到其帖文。

除了它們，TikTok及Reddit亦有類似指施，俄羅斯實行制裁及封鎖。

宣布撤回部分電影在俄羅斯上畫的安排。最先行動的是迪士尼，原定10日在俄羅斯上畫、Disney與Pixar合作的《熊抱青春記》已立即撤回檔期。當公司被問到及後上映的電影會否同樣撤檔，有關方面指要因應戰事發展，倘若俄羅斯繼續攻打烏克蘭，該公司的新戲將持續作出制裁。

當中包括《蝙蝠俠》（Batman）、《魔比煞》（Morbius）、《熊抱青春記》（Turing Red）等。華納跟隨其後，原定3日在俄羅斯上映的《蝙蝠俠》，亦宣布暫停上映，並希望俄烏戰爭能夠迅速停止。