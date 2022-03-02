烏克蘭局勢｜6歲女童遭戰火奪去生命　救護員也悲傷得掩面痛哭

俄羅斯總統普京出兵侵略烏克蘭，不過卻遲遲無法在預期內拿下首都基輔，這也使俄軍加強攻擊火力，甚至疑似使用真空彈、集束炸彈攻擊平民住宅區、醫院、幼兒園，對待斯拉夫「同胞」根本毫不手軟！一名6歲女童甚至慘遭砲火擊中，在盡心搶救下仍回天乏術，也讓醫護人員心痛地挽起衣袖痛哭拭淚。
位於烏克蘭東部頓涅茨克州的城市馬里烏波爾（Mariupol），日前一名年僅6歲的女童在一場俄軍的襲擊中，慘遭無情的砲火所擊中，全身多處流血、瀕臨死亡，從影片中可以看到，女童被送上救護車時就疑似失去心跳，救護人員為她進行心肺復甦術，而一旁疑似女童母親的女性心痛且無助，只能站在身後嚎啕大哭。
戰火奪去了一位女童生命，連救護員也不禁流淚…（慎入，照片或令人不安，部分照片已經處理）
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送到醫院後，女童被醫護人員抬往擔架送進急診室，家屬則緊跟在後，醫護人員不斷為女童按壓胸部做心肺復甦，雙手從來沒有閒過，甚至拿起電擊器，不願放棄女童的生命就這麼因俄軍侵略逝去，然而在醫護人員力挽狂瀾下，女童還是因為傷重而宣告回天乏術。
護理師不忍地輕輕為女童蓋上生前沾滿鮮血的外套、同時為她闔上雙眼。
此時，一名女性醫護人員早已無法忍住那股悲痛感，她不忍心地轉回頭，用左手臂摀住如江河般滔滔不絕的淚水，她心痛到淚水潰堤，此時即將亡國的那股憤恨、垂憐女童無辜喪命的那種悲憤，可謂是百感交集。
最後，見到寶貝女兒就這麼命喪在殘忍俄軍砲火下，女童母親一邊哭、一邊整理家人們所留下來的遺物，讓人在看完影片後只感到相當心碎。
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