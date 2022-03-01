烏克蘭國防部網上教民眾如何攻擊俄軍　圖解說明軍車弱點

面對俄羅斯的侵略大軍，烏克蘭武器、裝備都不足，不過烏克蘭民眾燃起奮戰決心。烏克蘭國防部也在網站指導民眾，如何用玻璃瓶製作汽油彈，並且以圖解說明使用方法，告訴大家要往軍車的弱點丟。
眼見俄軍攻入自己的家園，基輔人把汽油裝進玻璃瓶，準備一籃籃汽油彈拼死抗戰，烏克蘭國防部更以圖解，讓民眾一圖看懂俄軍軍車弱點——密不透風的裝甲運兵車駕駛區及上方的「天靈蓋」都是汽油彈可以攻擊的地方，而大型軍用卡車扔向駕駛區引擎及油箱的效果最強。
烏克蘭政府網上教如何攻擊俄軍（點圖了解更多）▼▼▼
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各國前線支援，北約亦啟動快速應變部隊投入威嚇和防衛，並以飛機巡邏東部航線，希臘也有兩架飛機從雅典國際機場將軍事裝備包括AK47步槍、彈藥運往烏克蘭。
烏克蘭民眾全民皆兵，研究槍枝武器，擁槍自保：「我在這裡是因為，那些我們不高興看到的人敲我的門，我相信每個能抵抗的人都必須這樣做，因為它是我們的家，我們必須保衛它。」烏克蘭士兵上街抵禦俄軍，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也頒布新法，允許有意願加入烏克蘭國際防禦軍團的人，不必取得簽證即可入境，阻止普京入侵，荷蘭送武器給烏克蘭，美國及歐洲國家也表示將會提供刺針防空導彈跟戰機。
戰火尚未平息，雙方沒停火共識，澤連斯基已經簽署加入歐盟的申請書，不過歐盟也強調，成為成員是一個複雜的程序，可能無法及時加入。
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