烏克蘭局勢｜卡巴斯基防毒罕有發聲明　歡迎談判解決危機

俄羅斯派兵進攻烏克蘭，成為全球焦點，與此同時一間著名的俄羅斯公司同時觸目。網絡安全公司卡巴斯基3月1日發表聲明，說明支持俄烏以談判解決危機，公司正試圖在這場戰事上保持中立。



卡巴斯基聲明表示，作為一家技術和網絡安全服務供應商，無法就其專業領域之外的地緣政治發展發表評論或推測。卡巴斯基主席兼創立人，尤金卡巴斯基（Eugene Kaspersky）同日在個人Twitter上表示，歡迎以談判解決目前局勢。

圖為2019年6月，卡巴斯基主席兼創立人，尤金正出席德國慕尼黑的一個網絡電台節目。（Getty）

「我們歡迎以談判解決烏克蘭目前局勢，並希望談判能讓敵對行動停止和達成妥協。我們認為，和平對話是解決衝突的唯一可能手段。戰爭對任何人都沒有好處。」尤金表示，公司對最近發生的事感到震驚，目前他們能做的是繼續確保在全球範圍的服務不受影響。

卡巴斯基是俄羅斯著名網絡安全公司，其電腦防毒及網絡安全產品屢獲殊榮，是全球最受歡迎的軟件之一。雖然過去一度被美國指與俄羅斯政府有聯繫，涉及安全風險，但部分指控被證明毫無根據。

卡巴斯基分析團隊（GReAT）會定期發布有關各種惡意軟件在全球的威脅，其中最著名的是在2015年率先披露發現涉嫌與美國政府有聯繫的「方程式組織」（Equation Group），同時亦曾披露過與俄羅斯政府有聯繫的黑客組織。