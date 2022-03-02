烏克蘭危機｜在群情激昂之時保持理性冷靜

俄羅斯入侵烏克蘭至今約一星期，首都基輔及東部大城市哈爾科夫受到持續猛烈攻擊。雙方早前雖然在白羅斯邊境舉行談判，但未有成果，烏克蘭總統澤連斯基要求俄羅斯先停止轟炸，才再進行新一輪和談。



烏克蘭局勢令人憂慮，除了因為關乎當地人民的生命安全之外，也因為事件可能升級，成為歐美與俄羅斯之間的大型戰爭。事實上，早在上周四（2月24）俄羅斯開戰當時，外界已經非常關注歐美會否軍事介入。畢竟烏克蘭與北約四個成員國接壞，地理位置敏感，俄羅斯攻打烏克蘭，波蘭以至波羅的海三國都不可能不感到安全威脅。

烏克蘭局勢：2022年3月1日，人們到達火車站，試圖離開烏克蘭基輔。（AP）

核威懾與禁飛區

周日（27日），亦即戰事第四日，歐美決定排除俄羅斯央行在SWIFT交易系統之外後，俄羅斯宣布總統普京將核威懾力量提升至「升級」（Elevated）。據報俄羅斯核威懾力量分四級，即穩定、升級、軍事危險及全面出擊。而美國俗稱「DEFCON」的戒備狀態則分為五級，在古巴導彈危機時曾升至第二高級別，相當於軍隊要在六小時內部署和調動。在普京今次「升級」後，未見美方公布跟隨升級。

俄羅斯與美國是當今擁有最多核彈頭的國家，各國自然憂慮烏克蘭危機會否失控，引致美俄核軍事衝突。此外，另一個關注在於禁飛區。隨着俄軍擊毁烏克蘭防空設施，在戰場逐漸取得制空權後，歐美社會有零星聲音提出北約在烏克蘭劃設禁飛區，以助烏克蘭一臂之力，澤連斯基周一（3月1日）甚至如此要求。

禁飛區若要執行，必然要有機制截擊空中戰機，否則只會形同虛設。但北約若強制執行，將有否能要擊落俄軍戰爭，直接與俄羅斯軍事衝突，風險非常高。亦因此不論是英國首相府或是美國白宮，都斷然否定了禁飛區的建議。

烏克蘭：圖為2022年3月1日，烏克蘭哈爾科夫受炮擊後的受損情況。（AP）

與其升級不如找下台階

由歐美軍事介入、俄羅斯核威懾到禁飛區討論，關乎的都是同一件事——限制事件為烏克蘭的地區衝突，不能讓局勢升級及失控。這是當前國際社會的頭等大事，以免重蹈上世紀兩場大戰的覆轍。一些人因為對俄羅斯的不滿，甚至期望藉着當下的反戰情緒，助燃俄羅斯國內示威力量以動搖普京政權，這是危險的想法，後果難料。

在衝突期間降溫而非添柴煽火的道理，其實並不新鮮。兩年多前香港正值反修例風波期間，我們也是說着同樣的道理——示威者和政府警方雙方都應該冷靜克制，不要令局勢惡化。這個道理很老土，而且在群情激昂之時，往往有千萬種說法否定理性、冷靜的作用。但歷史一再證明，一頭栽進衝突、衝突一再升級，對任何人都不會有好處。

近日，美國哈佛大學國際關係學者Stephen Walt在社交媒體上便一再指出，烏克蘭和俄羅斯雙方都難以有輕易的軍事勝利，雙方以及歐美都應該調低叫價，尋找一個妥協的和平共識。美國國際關係及外交學者Daniel Drezner亦在《華盛頓郵報》撰文，指出歐美的經濟制裁必須帶有一個下台階，讓俄羅斯政府有取消制裁的可能，否則制裁也難以解決僵局。問題是在當前歐美風頭火勢之際，這些聲音多少人會聆聽？