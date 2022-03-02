Omicron・新冠肺炎：美國將公布新抗疫計劃　韓國擬放寬限聚措施

美國白宮3月1日稱，政府2日公布一個對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的新計劃，為美國安全地前進以及恢復更正常的日常生活制定路線圖。韓國3月2日指，政府將討論是否提早放寬社交距離限制，以減少商戶的損失。



美國新增的新冠肺炎確診個案數量減少，政府放寬口罩令和社交距離限制。包括美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在內的政府顧問2日會公布新抗疫計劃。

美國總統拜登（Joe Biden）3月1日在國情咨文演說中稱，美國在對抗新冠肺炎的行動中進入一個新的時刻，嚴重個案數量降低，是自2021年7月以來的最低水平。他指知道有些人正討論「與病毒共存」，但他說美國永遠不會只是在接受「與病毒共存」，美國會繼續對抗新冠病毒，就像對抗其他疾病一樣。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年3月2日，韓國首爾民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

韓國在2月19日至3月13日期間的防疫規則是，商戶須在晚上10時關門，聚會的人數上限為6人。惟政府認為新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）的致死率較低，加上小型商戶因疫情受重創，因此政府正考慮提早放寬社交距離限制。韓聯社2日指，預料政府最早可於4日公布新措施。

韓國中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊3月2日在記者會上表示，Omicron的傳播速度快，現行的防疫措施難以有效阻止疫情擴散，政府有意將防疫重點放在減少重症個案以及死亡人數上。政府計劃於3月2日和3月3日開會評估疫情，並聽取商戶、醫療界人士、地方政府等各方的意見。