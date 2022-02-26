新冠肺炎｜美媒：Omicron成主流病毒株後　美國染疫死亡人數增加

美媒2月24日稱，自新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）成為美國的主流病毒株後，全國染疫死亡的人數比疫情期間的大部份時刻更多。



美國有線新聞網絡（CNN）2月24日稱，美國過去1個月每天有逾2,000人染疫死亡。報道引述約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據稱，在疫情爆發後、Omicron成為美國的主流病毒株前，美國單日錄得逾2,000人染疫亡的日子只有約100天。

在2021年9月，Delta（德爾塔）是美國的主流病毒株，當時也曾連續多天錄得逾2,000人染疫亡，但這情況持續的時間只有約半個月。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月25日，美國加州一名長者開車到一個免下車病毒檢測中心，自行做免費的檢測。（AP）

報道提及，目前美國的平均單日染疫亡人數正減少，但這數字是正從高位下降。全國2月21日錄得的染疫亡人數為約1,900人，但死亡人數減少可能是因為假期導致通報死亡個案的時間延遲。

美國現時的確診個案數量下降，政府開始撤銷口罩令以及其他防疫限制。全國2月23日新增77,458個確診個案，這是自2021年11月以來最低的單日紀錄。

全國2月23日再多2,800人死亡。美國FOX19 NOW網站2月25日稱，美國病情嚴重至須住院的人數正下降，衞生與公共服務部（HHS）指，目前約有53,000名新冠肺炎病人留院，大約是1月住院人數的三分之一。惟新冠肺炎的死亡和住院數據，往往比確診數據滯後兩至三週，因此美國實際上的染疫亡人數和住院人數可能更多。