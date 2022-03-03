烏克蘭｜紐時：中國或早知俄羅斯戰爭計劃　要求推遲到北京冬奧後

美媒3月2日報道，中國高官或早知俄羅斯戰爭計劃，曾在2月初要求俄羅斯將烏克蘭戰爭推遲到北京冬奧會結束之後。中方則駁斥「毫無根據」。



據美國《紐約時報》3月2日報道，據美國拜登（Joe Biden）政府數名高官和一名歐洲官員透露，一份西方情報報告稱，中國高官曾在2月初告訴俄羅斯高官，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。

報道稱，該報告顯示，在俄羅斯上周入侵烏克蘭開始之前，中國高官對俄羅斯的戰爭計劃或意圖有一定程度的直接了解。

2月4日，在北京冬奧會開幕禮之前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在北京會見了中國國家主席習近平。

2022年2月4日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館同俄羅斯總統普京舉行會談。（新華社）

《紐約時報》稱，有關中俄官員交流的情報是由一家西方情報機構收集的，審查這些情報的官員認為這些情報可信。

美國和盟國政府的高官在討論俄羅斯總統普京何時可能攻擊烏克蘭時傳遞了這一訊息，但情報機構對此有不同的解讀。

不過報道也指出，一位熟悉該情報的官員說，這些材料並不一定表明在中國國家主席習近平和普京會談的層面上，曾經觸及有關入侵烏克蘭的對話。

一位知情人士向英媒證實，中國曾經提出這一要求，但拒絕提供細節。由於此事的敏感性，該消息人士拒絕透露姓名。

2022年2月4日，俄羅斯總統普京在中國北京國家體育場鳥巢，出席北京冬奧會開幕式。（AP）

美國國務院、中央情報局和白宮國家安全委員會暫未對該報道做出回應。

據英媒報道，當被問及中國官員是否曾敦促俄羅斯官員將入侵烏克蘭的行動推遲到北京冬奧會之後，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇3月2日回應稱，「有關報道中提到的說法純屬猜測，沒有任何根據，意在推卸責任，抹黑中國。」