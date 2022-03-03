韓國大選倒數6天　尹錫悦安哲秀宣布聯手競選

距離2022年韓國總統選舉僅剩6天時間，韓國兩大在野黨總統候選人國民力量黨尹錫悦與國民之黨安哲秀正式宣布聯手，將共同推舉尹錫悦參與本次韓國總統選舉，對執政黨候選人李在明形成壓力。



據韓聯社3月3日報道，韓國最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悦和國民之黨總統候選人安哲秀3日在國會召開記者會，宣布合推單一候選人參與本次韓國總統選舉。

在發布會上，安哲秀表示，經過深夜和尹錫悦的會談之後作出上述決定，將支持尹錫悦參與總統選舉，雙方將在選舉後立刻推動兩黨合併，未來將打造聯合政府，建設一個「更好的韓國」。

尹錫悦也表示，將接受安哲秀的意向，務必取得大選勝利，共同建立國民統合政府並取得成功。

在缺席投票啟動僅剩一天之際，安哲秀的退選或將影響本屆大選格局。

韓國2022年總統選舉即將於3月9日進行投票，目前距離投票日期僅剩6天時間。從選前民調來看，呼聲最高的兩個候選人尹錫悦和李在明支持率一直不相上下，各方民調均顯示兩人支持率在誤差範圍之內，支持率並未出現明顯差距。

但若將另一在野黨陣營候選人安哲秀的支持率同尹錫悦的支持率疊加，則將超過執政黨候選人李在明的支持率。

此外，韓國中央選舉管理委員會當天宣布，從第20屆總統選舉倒數6天的當天至3月9日晚7時30分，禁止公布選舉相關民調結果，以及援引當天以後進行的民調結果進行報道。